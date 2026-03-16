Ciudad Obregón, Sonora.- Tenía 21 años cuando Gema Alejandra García Félix comenzó a hacer galletas, las mismas que ha venido mejorando conforme pasa el tiempo y hoy, a seis años de distancia, su emprendimiento se ha vuelto un éxito entre las personas que han probado esos ricos postres.

A pesar de tener la Licenciatura en Administración, su pasión por las galletas fue más fuerte y se dedica al cien por ciento a su elaboración y distribución en algunos puntos de venta, multiplicando su producción durante los últimos meses.

"Básicamente aprendí a prueba y error, no sabía absolutamente nada de hacer galletas y entre más fallaba, más aprendía; las comencé a hacer mientras estudiaba mis últimos semestres de la universidad, pero no tenía planeado ni siquiera venderlas al inicio", recordó en charla con TRIBUNA.

De la cocina de su casa al éxito: Gema Alejandra, una cajemense que conquista con sus galletas

La joven espera cumplir su sueño de tener su propio establecimiento con sus galletas y continuar creciendo su emprendimiento y convertirlo así en una fuente de empleos.

Inicié horneando en la cocina de mi casa en el año 2019 y para el 2023 logramos mudarnos a una cocina 100 por ciento adaptada para la producción de galletas; actualmente estoy trabajando nuevamente en casa, ya que una de las mayores lecciones que he aprendido es que es mejor hecho que perfecto; no quise esperar a tener un lugar ideal para comenzar a producir otra vez", subrayó.

Con los pies en la tierra, la joven emprendedora afirma confiar en que Dios abre las puertas correctas y las oportunidades en el camino, lo que la motivó a empujar más fuerte.

Los sabores

Chispas de chocolate, red velvet, doble chocolate, oreo, s'mores, nutella, lotus y cheesecake son los sabores con los que está trabajando, además de que cada semana integra algún nuevo sabor, basado en la temporada y petición de sus clientes.

"Siempre procuramos tener cosas novedosas y deliciosas para hacer cada semana algo muy especial para ofrecer", comentó.

De la cocina de su casa al éxito: Gema Alejandra, una cajemense que conquista con sus galletas

Fuente: Tribuna del Yaqui