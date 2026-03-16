Distrito de Riego del Río Yaqui dona pozo de agua a familias de Mayocahui en Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa logró gestionar la donación de un pozo ante el Distrito de Riego del Río Yaqui para poder abastecer de agua potable a las familias de la comunidad de Mayocahui.

Mediante oficio oficial emitido por el Distrito de Riego, se confirmó la autorización para ceder esta infraestructura ubicada en el Block 2728, lote 28, con el objetivo de destinarla al consumo humano de las familias de la comunidad.

Por su parte, el presidente municipal, Luis Arturo Robles Higuera precisó que como parte del proyecto de rehabilitación y puesta en operación del sistema, se contempla la instalación de mil 600 metros lineales de tubería de cuatro pulgadas, así como la construcción de subestación eléctrica, además de la colocación de cuatro postes y rehabilitación de la postería existente, al igual que la instalación de motor y bomba nuevos, con capacidad aproximada de cinco litros por segundo.

Esta acción representa un paso importante para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio y asegurar un servicio más eficiente de agua potable para los habitantes de Mayocahui", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui