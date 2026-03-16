Hermosillo, Sonora.- Para promover la lectura y tener más espacios literarios en la ciudad, el Ayuntamiento de Hermosillo lanzó el programa 'Leyendo por la H', que busca la donación altruista de libros, para fortalecer la cultura de la lectura en la comunidad.

Para dicho programa, el Ayuntamiento de Hermosillo puso a disposición de la comunidad cinco puntos de donación, donde los interesados podrán llevar sus libros, nuevos o usados que estén en buen estado, para formar nidos de lectura en toda la ciudad.

Dichos lugares son: Las Bibliotecas Públicas Municipales Rafael Meneses, en la esquina de las calles Tabasco y Campestre, en la colonia Modelo; La Malinche, en Tlaloc y Tenochtitlán, de la colonia Cuauhtémoc; y Beatriz Juvera, de Concord y Fuerza Aérea, en la colonia La Manga.

También es punto de donación el Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ), en Pedro Moreno 29, de la colonia Centro, y la Universidad UNILÍDER, ubicada en el bulevar Enrique Mazón 790.

En la promoción y operación de esta iniciativa que busca fortalecer el hábito de la lectura entre las y los hermosillenses, colaboran el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), el IHJ, Turismo Hermosillo y la institución académica UNILÍDER.

Los puntos de donación de libros estarán funcionando de las 9:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes, hasta el 17 de abril del presente año y se recibe todo tipo de libros.

Se busca el apoyo de toda la comunidad, por lo que se recibirán todo tipo de obras, contemporáneas, de superación personal, novelas, cuentos, poesía o clásicos de la literatura.

El Ayuntamiento de Hermosillo promueve la lectura con el programa 'Leyendo por la H'

Fuente: Tribuna del Yaqui