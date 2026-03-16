Gobierno de Sonora impulsa eventos que proyectan derrama de 850 mdp en una semana 

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora continúa consolidándose como destino estratégico para el turismo de eventos, al registrar durante la semana pasada una intensa agenda de actividades culturales, deportivas, académicas y de entretenimiento que proyectan una derrama económica de mas de 850 millones de pesos.

Durante la semana del 9 al 15 de marzo, Hermosillo albergó eventos como el Segundo Simposio Internacional sobre Depósitos de Jales, el DesertCon 2026 de videojuegos y anime, el Campeonato Estatal de Béisbol Infantil, la Copa Internacional Olímpica de Gimnasia y la Copa Roca organizada por Liceo Thezia.

A ello se sumaron eventos de alto impacto como La Cura Fest en Hermosillo y Bacanora Fest en Rosario Tesopaco, que atrajeron a miles de visitantes de distintos municipios y estados del país, generando beneficios directos para el sector hotelero, restaurantero, comercial, transporte y servicios turísticos.

uD83CuDF35#SONORA deja “La Cura Fest” derrama de más de 600 millones de pesos este fin de semana en #Hermosillo.



En minutos, más detalles. pic.twitter.com/npG8JozsPr — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 16, 2026

El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, destacó que la estrategia impulsada por el Gobierno de Sonora ha permitido fortalecer la capacidad del estado para atraer eventos de gran escala y ampliar su impacto económico regional.

Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, Sonora está demostrando que tiene la capacidad para recibir eventos de gran nivel, con resultados visibles en ocupación hotelera, movilidad turística y actividad económica. Cada evento que llega representa oportunidades para miles de familias sonorenses", expresó.

En municipios turísticos como San Carlos también se registró una importante actividad con la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería (Femeci) y el torneo de pesca Maja el Grande, que complementaron la afluencia regional y fortalecieron el dinamismo económico del destino.

Con estos resultados, el Gobierno de Sonora señaló que reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo turístico y económico de la entidad mediante la atracción de más congresos, festivales, competencias deportivas y encuentros empresariales que posicionen a Sonora como referente nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui