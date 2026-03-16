La Cura Fest de Carín León deja derrama millonaria y hoteles llenos en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, destacó el éxito de La Cura Fest, organizado por Carín León, que reunió a miles de personas y visitantes en la capital sonorense durante el fin de semana y que generó una derrama económica superior a los 600 millones de pesos junto con otros eventos.

El presidente municipal señaló que el festival se desarrolló con saldo blanco y con una ocupación hotelera del 100 por ciento. Astiazarán Gutiérrez informó que se registró una derrama económica superior a los 600 millones de pesos del martes 10 al domingo 15 de marzo; en La Cura Fest 2026, la asistencia de 70 mil personas que pagaron en promedio 3 mil pesos por sus boletos significó una derrama de 210 millones de pesos, destacó.

Todo un éxito La Cura Fest. Gracias a Carín León y a todos los que participaron en la organización de este gran evento que reunió a miles de personas y visitantes en nuestra ciudad", expresó el alcalde Astiazaran.

Asimismo, reconoció la responsabilidad de las y los hermosillenses y el trabajo realizado por la Policía Municipal y Tránsito, Inspección y Vigilancia, Protección Civil y otras corporaciones de seguridad que participaron en el operativo durante las actividades.

Gran capacidad

Por su parte, Francisco García Karam, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV Hermosillo), señaló que este último fin de semana representó un momento histórico para la ciudad debido al gran movimiento turístico generado por distintos eventos que coincidieron en la capital.

Explicó que, además del concierto masivo de Carín León, Hermosillo fue sede de competencias deportivas, congresos y encuentros gastronómicos que atrajeron a miles de visitantes de distintas partes del país.

Hermosillo demostró tener la capacidad para albergar múltiples eventos al mismo tiempo", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui