La Cura Fest de Carín León impulsa a emprendedores sonorenses como parte del fomento a la economía local

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest, celebrado en Hermosillo, Sonora, los días 14 y 15 de marzo, no solo fue un éxito en términos de entretenimiento, sino que también se convirtió en una plataforma para impulsar a los emprendedores locales. El festival, organizado por Carín León, contó con la participación de varios negocios sonorenses que se beneficiaron de la gran afluencia de público.

Priscilla Farman, de Farman Café Artesanal Helado, se mostró emocionada por la oportunidad de participar en el evento. "Nos seleccionaron por parte de la Secretaría de Economía y nos invitaron a participar en La Cura Fest", comentó Priscilla. Su producto estuvo presente ambos días del festival, frente al escenario Rodeo, donde se presentaron artistas como Palomazo Norteño, La Firma, Bobby Pulido y Jumbo.

Priscilla Farman, de Farman Café Artesanal Helado

Foto: Cortesía

Otro negocio que se unió al festival fue Alquibell, una línea de productos de belleza fundada en Navojoa. Verónica Amavizca, propietaria de la empresa, agradeció la oportunidad de participar en el evento. "Muy contentos porque Carín León nos asignó este stand, hicimos todo para estar con él y aprovechar esta gran plataforma", dijo.

La Cura Fest generó una derrama económica superior a los 600 millones de pesos, impulsando la economía local y apoyando a los emprendedores sonorenses. El festival demostró ser una excelente oportunidad para que los negocios locales se promocionen y crezcan.

Fuente: Tribuna del Yaqui