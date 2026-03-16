"Lo hecho en México está mejor hecho": María Elena Gallego, la empresaria que apuesta por talento nacional

Ciudad Obregón, Sonora.- Con más de cuatro décadas en la industria manufacturera, María Elena Gallego se ha convertido en una de las figuras clave en la atracción de inversión extranjera y el desarrollo industrial del norte de México. Presidenta y directora de Collectron International Management, ha participado en el establecimiento de cientos de empresas en el país, impulsando sectores estratégicos como el electrónico, automotriz, aeroespacial y de dispositivos médicos.

Gallego inició su trayectoria en 1982 en Nogales, Sonora, dentro del modelo shelter, un esquema que permite a empresas extranjeras instalar operaciones en México sin constituir inicialmente una entidad legal. Lo que comenzó como un puesto administrativo terminó convirtiéndose en una carrera que la llevaría a dirigir la empresa e incluso a adquirir el negocio que hoy encabeza.

Empecé en el departamento de comercio exterior, pero a los pocos días renunció la recepcionista y me pusieron al teléfono porque era la única bilingüe. Ahí comenzó todo", recuerda. Con el paso de los años fue ocupando distintos cargos hasta convertirse en directora de operaciones y posteriormente presidenta de la compañía.

A lo largo de su trayectoria ha sido testigo de la transformación de la industria manufacturera en el país. "Al principio eran ensambles sencillos, sobre todo en sectores textiles y electrónicos. Hoy hablamos de manufactura de alta tecnología", explica.

Sonora, destaca, ha sido pionero en el desarrollo de la industria maquiladora junto con ciudades como Ciudad Juárez, lo que ha permitido formar generaciones de ingenieros y técnicos altamente capacitados.

Hemos comprobado que podemos fabricar piezas de avión, automóviles y tecnología avanzada. Lo que se nos ha presentado, lo hemos entregado".

Además de su labor empresarial, Gallego ha impulsado la formación de talento especializado. Participó en la creación de la carrera de Ingeniería Aeroespacial en el Tecnológico de Nogales, iniciativa que surgió ante la necesidad de personal capacitado para nuevas industrias que llegaban al país.

Cuando las empresas pedían fabricar componentes que no existían en México, teníamos que buscar cómo desarrollar el talento. Por eso trabajamos con ingenieros y universidades para crear una retícula que respondiera a las necesidades del sector", señala.

Más oportunidades para la juventud sonorense uD83DuDE80uD83DuDC4FuD83CuDFFB



Con la presidenta de Collectron International Management, María Elena Gallego, autoridades de la @SECSonora y el @SonoraCodeso, firmamos un convenio de educación dual que impulsa el talento de las y los estudiantes.



Gracias al… pic.twitter.com/waHanj8xQS — Froylán Gámez Gamboa (@FroylanGamezG) September 2, 2025

Actualmente forma parte del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Plan México, donde impulsa programas como la educación dual para vincular a estudiantes universitarios con empresas antes de graduarse.

Impulsa Beyond, un vehículo eléctrico hecho en México

Tras 44 años promoviendo inversión extranjera, Gallego también apuesta por el desarrollo tecnológico nacional. Actualmente lidera el proyecto Beyond, un vehículo eléctrico desarrollado en el Instituto Tecnológico de Hermosillo con participación de estudiantes. "Sabemos que sí se puede hacer tecnología en México. Después de tantos años viendo el talento que tenemos, decidí impulsar nuestro propio vehículo eléctrico", afirma.

Yo adoro a mi México. Antes decía que 'Lo hecho en México está bien hecho', así vendía, y ahora que voy a hacer el vehículo ya digo 'Lo hecho en México está mejor hecho'", agrega.

El prototipo funcional del automóvil se presentará en el mes de junio de este año en una exposición internacional en Long Beach, California, con el objetivo de alcanzar un contenido de hasta 95 por ciento de proveeduría mexicana.

Después del primer prototipo funcional que vamos a tener en junio de este año, iremos al segundo prototipo porque es el proceso de un desarrollo vehículo eléctrico y a la par vamos a estar a construyendo la nave, pues instalando la maquinaria, buscando los locales, principalmente no vamos a concentrar en Sonora y en otra parte del país, porque el contenido lo andamos buscando que sea mínimo 95 por ciento mexicano".

A los jóvenes interesados en el mundo empresarial y tecnológico, María Elena les deja un mensaje claro: Especializarse y cumplir siempre con lo que prometen. "Especialízate en algo y entrega lo que prometes. La reputación de cumplir es lo que abre las puertas". María Elena Gallego impulsa proyecto de vehículo eléctrico mexicano

Una de las 5 mujeres más poderosas en los negocios

Su trayectoria ha sido reconocida durante 15 años por la Revista Expansión, que la ha incluido en su lista de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México. Para Gallego, el reconocimiento representa también un impulso para nuevas generaciones de empresarias.

Se reconoce que ser mujer es importante también en el mundo de los negocios. Estoy muy orgullosa. Se me acercan algunas mujeres y me da mucho que me mencionan que soy una inspiración para ellas", comenta.

Apenas el pasado mes de febrero, María Elena también fue nombrada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como coordinadora de atracción de inversión para el estado de Sonora, por lo que actualmente se encuentra participando en un comité nacional conformado por mujeres representantes de otras entidades, donde se comparten estrategias para atraer proyectos al país.

Expreso mi mayor felicitación a mi queridísima María Elena Gallego, destacada empresaria de Nogales, por su nombramiento, de parte de nuestra presidenta @Claudiashein, como integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Plan México. pic.twitter.com/sL73C9ERD4 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 27, 2024

Compromiso con la sociedad

Desde hace 17 años, la empresaria nogalense creó el Club de Niños y Niñas de Nogales, que cuenta con un programa integral complementario para menores de entre 11 y 16 años. En esta institución se ofrece educación artística, musical y deportiva, con el fin de que estos jóvenes desarrollen su máximo potencial. A través del mismo se ha logrado motivar a que niños y niñas crean en su talento, en sí mismos y en sus sueños. Además, el Club ofrece un ambiente seguro y libre de violencia, lo que refuerza el compromiso de María Elena con la sociedad y la niñez.

Su más grande orgullo

En el ámbito personal, Gallego asegura que su mayor tesoro es su familia. Su madre, quien tiene 100 años, sigue siendo una fuente de inspiración en su vida. También destaca el orgullo que siente por su hija, dedicada a la cinematografía y activa en la industria creativa en México. "Mi madre mi madre todavía vive, tiene 100 años. Eso es bien bonito, son 100 años; y tengo una hija que es preciosa, es el amor de mi vida", concluye.

Fuente: Tribuna del Yaqui