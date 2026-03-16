María Dolores Del Río se alista para contender por la gubernatura por Morena en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La secretaria de la Contraloría General de Sonora, María Dolores Del Río, anunció que participará en el proceso interno de Morena para la coordinación estatal, tras dialogar personalmente con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a quien reconoció como su superior dentro del gobierno estatal.

Del Río destacó que también abordó el tema con Durazo en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, instancia responsable de establecer las bases del proceso interno del partido.

Estoy lista para participar con el compromiso de trabajar de la mano de todos mis compañeros por la unidad de este gran movimiento", expresó a través de un video difundido en redes sociales.

La funcionaria agradeció al gobernador Durazo la confianza depositada en ella durante los primeros tres años de su administración, cuando se desempeñó como secretaria de Seguridad Pública.

Del Río buscará la coordinación de Morena en Sonora

El próximo mes de junio se definirá al coordinador o coordinadora estatal de Morena en Sonora, decisión en la que Del Río participará respetando los lineamientos del proceso interno.

Fuente: Tribuna del Yaqui