Navojoa ahorra hasta un 70% de recursos en cada obra por uso de maquinaria propia

Navojoa, Sonora.- Una reducción considerable en el tiempo de cada obra, así como un ahorro del 70 por ciento en el gasto público, son parte de los beneficios que el Ayuntamiento de Navojoa ha visto con el uso de maquinaria propia. Por ello, la comuna apostará por la compra de más unidades.

Cabe señalar que durante los últimos meses, las distintas dependencias municipales han recibido al menos dos retroexcavadoras con rotomartillo, cinco retroexcavadoras, tres camiones de volteo, dos tractores agrícolas, un cargador frontal, una moto conformadora, una grúa y un camión tipo vactor para mejorar la atención a los rezagos de los servicios públicos en la ciudad.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, aseguró que al momento en que inició su administración, el Ayuntamiento no contaba con parque de maquinaria, lo cual complicaba la operatividad del municipio ante la crisis sanitaria y de vialidades que se enfrentaba.

Para hacer grandes obras primero hay que tener maquinaria; nuestro proyecto es seguir adquiriendo maquinaria para atender, por ejemplo, cuando la ciudadanía reporta el drenaje colapsado… Son obras muy complicadas y muy costosas, pero al comprar maquinaria reducimos en un 70 por ciento el costo por metro lineal!", afirmó.

Por su parte, la Secretaría de Programación del Gasto Público en el Ayuntamiento de Navojoa informó que para este año se contempla la adquisición de 20 retroexcavadoras más para el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), así como 12 retroexcavadoras más para la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE).

Fuente: Tribuna del Yaqui

