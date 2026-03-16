Pescaderías de Ciudad Obregón se preparan para ventas de Semana Santa

Ciudad Obregón, Sonora.- Con miras a la Semana Santa, los comerciantes de pescaderías de la ciudad se están preparando con el surtido de algunos de los alimentos del mar que son más demandados durante esos días.

Para evitar la escasez y el incremento de precios que generalmente se registra previo a esos días por parte de los pescadores y distribuidores de mariscos de la región. Mientras algunos compran más producto, otros apuestan a comprar solo el que van necesitando para mantener la calidad y frescura del marisco.

Ventas están leves

Claudia Güereña, comerciante del gremio pescadero, explicó a TRIBUNA que, aunque ya va avanzada la Cuaresma, las ventas no se han disparado como en otros años.

Hasta ahorita las ventas siguen igual, sí es cierto que ha subido un poquito, pero los puros viernes te puedo decir, aunque también hay jueves en los que se nota mejor, por gente que se prepara para no andar a las carreras y compra desde un día antes", señaló.

Detalló que lo que más se está vendiendo es el filete de distintos pescados como lisa, tilapia y, en general, pescado picado listo para el ceviche, así como los camarones de diversas tallas.

De cinco a diez pesos por kilo de algunos productos del mar ha incrementado el precio de los distribuidores; sin embargo, en las pescaderías tratan de mantener los precios al público igual que el año pasado.

Por ejemplo, la manta sí subió 10 pesos el kilo, pero yo la tengo igual en 140 pesos el kilo; yo los dejé todos iguales, pero ya pasando Semana Santa, tal vez sí tengamos que subir un poco los precios para no vernos tan afectados", comentó la comerciante.

No comen carne

Por su parte, algunas familias conservan la tradición de no consumir carne y sustituir su consumo por mariscos. "Nosotros tenemos esa tradición muy arraigada de no comer carne ninguno de los días viernes de la Cuaresma, por eso acostumbramos comer ceviche, camarones, tostadas de jaiba y pescado frito o empanizado”, comentó la señora María Ramírez.

Res, cerdo y cordero son las carnes rojas que no se deben comer según la tradición católica durante los viernes de Cuaresma, simbolizando respeto, austeridad y el sacrificio de Cristo, sustituyendo esos alimentos por mariscos, vegetales y frutas, entre otros.

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Fuente: Tribuna del Yaqui