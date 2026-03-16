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Gobierno de Sonora

Resultados de la Beca Sonora de Oportunidades se publicarán el 31 de marzo

El titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, Abraham Sierra, informó que la publicación de resultados se movió al 31 de marzo

Resultados de la Beca Sonora de Oportunidades se publicarán el 31 de marzo
Resultados de la Beca Sonora de Oportunidades se publicarán el 31 de marzo Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- El director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, Abraham Sierra, informó que la fecha de publicación de resultados para la Beca Sonora de Oportunidades se reprogramó para el 31 de marzo.

A través de sus redes sociales, comunicó que los resultados son dirigidos a las y los estudiantes universitarios de instituciones públicas que aplicaron para el apoyo del Gobierno del Estado.

"Si aplicaste a la convocatoria de la Beca Sonora de Oportunidades de Universidades Públicas del semestre 2026-1, presta atención, queremos informarte que la fecha de publicación de resultados ha sido reprogramada y se darán a conocer el 31 de marzo", indicó Abraham Sierra.

Dijo que esta programación se debe a que se analizarán cada una de las solicitudes que se recibieron en esta convocatoria y que puedan beneficiarse más estudiantes, pues la meta es superar a los que se alcanzaron en el 2025 o alcanzar la universalidad de la beca. El cierre del registro fue el 13 de febrero y los resultados se publicarían el 16 de marzo.

Resultados de la Beca Sonora de Oportunidades se publicarán el 31 de marzo
Resultados de la Beca Sonora de Oportunidades se publicarán el 31 de marzo

Fuente: Tribuna del Yaqui

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