Hermosillo, Sonora.- El director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, Abraham Sierra, informó que la fecha de publicación de resultados para la Beca Sonora de Oportunidades se reprogramó para el 31 de marzo.

A través de sus redes sociales, comunicó que los resultados son dirigidos a las y los estudiantes universitarios de instituciones públicas que aplicaron para el apoyo del Gobierno del Estado.

"Si aplicaste a la convocatoria de la Beca Sonora de Oportunidades de Universidades Públicas del semestre 2026-1, presta atención, queremos informarte que la fecha de publicación de resultados ha sido reprogramada y se darán a conocer el 31 de marzo", indicó Abraham Sierra.

Dijo que esta programación se debe a que se analizarán cada una de las solicitudes que se recibieron en esta convocatoria y que puedan beneficiarse más estudiantes, pues la meta es superar a los que se alcanzaron en el 2025 o alcanzar la universalidad de la beca. El cierre del registro fue el 13 de febrero y los resultados se publicarían el 16 de marzo.

Resultados de la Beca Sonora de Oportunidades se publicarán el 31 de marzo

Fuente: Tribuna del Yaqui