Sonora tendrá más preparatorias: Anuncia Durazo inversión millonaria para nuevos planteles

Hermosillo, Sonora.- Con el fin de llevar la educación media superior a las comunidades más alejadas en el estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que el estado se suma a la Estrategia Nacional de Bachillerato que encabeza en el país la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, iniciativa donde se invertirán 328.5 millones de pesos en la entidad.

El mandatario mencionó que este programa busca ampliar la cobertura educativa, además de lograr que cada joven sonorense tenga un bachillerato cerca de casa, esto con el fin de minimizar las barreras de acceso y fortalecer las oportunidades de estudio para miles de estudiantes.

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Esta estrategia, impulsada por el gobernador Durazo Montaño y la presidenta Sheinbaum, busca crear 4 mil 920 espacios educativos en beneficio de las y los jóvenes sonorenses.

No solo se trata de que los jóvenes tengan acceso a un espacio, sino que cada espacio accesible esté cerca de su casa, que no nos manden de Pueblitos a la Nuevo Hermosillo, o de la entrada de Nogales a la salida, cosa que lamentablemente sucede. Estamos en un proceso de ordenamiento de todo eso, de tal manera que, al igual que en la salud, la gente pueda atenderse en la instalación correspondiente más cercana a su casa", indicó el gobernador.

Dicha estrategia contempla ampliar los planteles CETMAR 14 en Puerto Peñasco, con el aumento de 300 a 600 espacios, y el CETIS 128 en Nogales, con más de 300 nuevos lugares. Además, se busca crear cuatro planteles de telebachillerato comunitarios para 105 estudiantes cada uno en El Olvido, La Escondida, Baviácora y Arizpe.

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Este programa también busca implementar nueve planteles de los Bachilleratos Nacionales 'Margarita Maza' para zonas urbanas y rurales, con 300 lugares cada uno, y un nuevo CBTA, con cupo para 900 estudiantes, en la colonia Las Lomas de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui