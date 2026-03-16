Ciudad Obregón, Sonora.- En el evento Congreso Ganadero se espera la asistencia de técnicos, engordadores, productores y de todos los involucrados en la cadena de valor del sector ganadero del sur del Estado, comentó Rubén Gastélum Vargas, director de la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural de Cajeme.

"El congreso coordinado por el Ayuntamiento de Cajeme, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), la Unión Ganadera Regional de Sonora, la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) estatal, así como por proveedores de forrajes y veterinarias", mencionó.

Gastélum Vargas explicó que el evento que se realizará los días 13 y 14 de abril del presente año estará dirigido al ganado de engorda, de pastoreo, agostadero o estabulado.

Se busca también que todos los productores tengan conocimiento de las técnicas de sanidad, así como otras que permitan elevar la productividad del hato ganadero con el que se cuenta en Sonora", detalló.

Subrayó que la productividad actual en pariciones de los ranchos ganaderos de la región se mantiene en un 40 por ciento, cifra que se busca elevar por medio de dicho congreso. En el desarrollo de ambas jornadas del Congreso Ganadero se contará con la participación de ponentes para abordar los distintos temas como la genética, la alimentación y muchos más.

El funcionario destacó que este congreso será el espacio ideal para que los productores ganaderos aprendan, compartan y fortalezcan la ganadería. El Congreso Ganadero Cajeme 2026 se desarrollará en las salas de tutorías del Instituto Tecnológico de Sonora, campus centro, y será de acceso totalmente gratuito, según confirmaron los organizadores.

Tendrá Cajeme Congreso Ganadero para impulsar economía y productividad del campo

Fuente: Tribuna del Yaqui