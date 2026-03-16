Unión de Usuarios de Hermosillo advierte que aún no entra en vigor el subsidio eléctrico

Hermosillo, Sonora.- La Unión de Usuarios de Hermosillo advirtió a la comunidad en general que, pese a las altas temperaturas que se tienen actualmente en Hermosillo, aún no comienza el subsidio a la tarifa eléctrica.

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, dijo que las personas deben considerar que todavía no son los tiempos para realizar un consumo excedido en el uso de la energía eléctrica, por lo que prender aires acondicionados podría elevar el consumo hasta en un 20 por ciento en estos días.

Sabemos que no se puede vivir con estos calores, pero el subsidio aún no entra en vigor. Desde la Unión de Usuarios, siempre hemos abogado porque se considere a la tarifa eléctrica como un derecho humano y que las familias no tengan que desembolsar tanto para pagarla", indicó Peinado Luna.

Recordó que, tras la lucha de usuarios, junto al Gobierno de Sonora, se logró que en Sonora se ampliara el subsidio de la tarifa 1F un mes más, es decir, para que este descuento en el consumo comience a partir del 1 de abril hasta el 31 de octubre en todos los hogares de la entidad.

Unión de Usuarios advierte que aún no entra en vigor el subsidio eléctrico

Sonora tiene garantizado el subsidio

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en su conferencia de prensa, aseguró que en la entidad se tiene garantizado el subsidio de la tarifa eléctrica para este 2026, pues se logró con gestiones que se han venido realizando desde principios de su administración.

El mandatario señaló que los sonorenses no tendrán que pagar altos cobros por el uso de la energía eléctrica y que su vigencia será del 1 de abril al 31 de octubre de este 2026, como ocurrió desde el 2025. La tarifa 1F para Sonora es un apoyo del Gobierno de Sonora y el federal para subsidiar la tarifa doméstica.

Fuente: Tribuna del Yaqui