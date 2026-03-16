VIDEO: Indigna en redes perrito arrastrado por camioneta en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En redes sociales circuló un video en el que se muestra a una camioneta pickup arrastrando por la calle a un perrito atado al vehículo, el mismo que generó bastante molestia.

Ante el caso, la rescatista de animales Edna Valenzuela de Cunitas, lamentó la situación y llamó a la comunidad a ser más empática con ellos.

Yo hablé directamente con la persona que hizo la publicación, me comentó que confrontó a la persona que tripulaba la camioneta y le dijo que el perrito había muerto en su casa, que simplemente amaneció sin vida y cuando lo captaron en video, se dirigía hacia el basurero a tirarlo", señaló la rescatista.

La polémica generada en redes sociales, provocó el enojo y comentarios, por la forma en la que supuestamente habría llevado a tirar el cuerpo del can.

Pero la manera en que lo hicieron no es nada humanitaria, porque dio pie a muchas especulaciones y teorías que, presuntamente, no son lo que sucedió. Lo hicieron mal, porque lo normal hubiera sido agarrar al animalito, meterlo en una bolsita o una cajita y ya poder llevarlo", mencionó.

Recomendó a la persona que grabó las imágenes acudir a las instancias correspondientes para levantar la denuncia y que se realice la investigación pertinente, para que con ella se defina por ley la situación del señalado.

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Captan en Ciudad Obregón el momento en que una camioneta arrastra a un perro con una cuerda por calles de la colonia Esperanza Tiznado. El video se viralizó en redes y usuarios exigen a las autoridades investigar un posible caso de maltrato animal. pic.twitter.com/FYAKCH7Y1W — MN Sur de Sonora (@MeganoticiasCOB) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui