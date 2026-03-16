VIDEO: Navojoa recibe a su campeón: ¡Chuy Almada, vuelve a casa! Tras ganar en la primera edición de Ring Royale

Navojoa, Sonora.- A bordo de una bombera, Jesús Almada Bárcenas, mejor conocido como Chuy Almada, recorrió las principales calles de Navojoa para exponer su cinturón de campeón de la primera edición de Ring Royale ante sus seguidores.

Previo al recorrido, Chuy compartió su experiencia tras el polémico enfrentamiento que mantuvo con el luchador Alberto del Río, quien perdió la pelea por descalificación.

#Tendencias | Navojoa recibe a su campeón ¡Chuy Almada vuelva a casa! uD83EuDD4AuD83DuDE4CuD83CuDFFB



A bordo de una bombera, Jesús Almada Bárcenas, mejor conocido como @Chuyalmada , recorrió las principales calles de Navojoa para exponer su cinturón de campeón de la primera edición de @ringroyale. pic.twitter.com/NvaUkgmdbb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Estoy muy contento de traer este cinturón a casa, ya le debía una alegría a Navojoa… Toda la pelea fue una polémica; (Alberto del Río) desde un inicio habló mal de Navojoa y yo quería hacerme cargo de que nunca olvidara el nombre de Navojoa", indicó.

Acompañado de su familia y equipo de trabajo, Chuy recorrió la ciudad hasta llegar a su gimnasio, donde conversó con sus seguidores y disfrutó junto a ellos una cálida bienvenida al ritmo del mariachi.

Fuente: Tribuna del Yaqui