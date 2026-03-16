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Ring Royale

VIDEO: Navojoa recibe a su campeón: ¡Chuy Almada, vuelve a casa! Tras ganar en la primera edición de Ring Royale

Tras su victoria en Ring Royale frente a Alberto 'El Patrón', Chuy Almada regresó a su natal Navojoa, donde compartió sus impresiones sobre la pelea

VIDEO: Navojoa recibe a su campeón: ¡Chuy Almada, vuelve a casa! Tras ganar en la primera edición de Ring Royale
VIDEO: Navojoa recibe a su campeón: ¡Chuy Almada, vuelve a casa! Tras ganar en la primera edición de Ring Royale Foto: TRIBUNA / Luis Robles

Navojoa, Sonora.- A bordo de una bombera, Jesús Almada Bárcenas, mejor conocido como Chuy Almada, recorrió las principales calles de Navojoa para exponer su cinturón de campeón de la primera edición de Ring Royale ante sus seguidores.

Previo al recorrido, Chuy compartió su experiencia tras el polémico enfrentamiento que mantuvo con el luchador Alberto del Río, quien perdió la pelea por descalificación.

Estoy muy contento de traer este cinturón a casa, ya le debía una alegría a Navojoa… Toda la pelea fue una polémica; (Alberto del Río) desde un inicio habló mal de Navojoa y yo quería hacerme cargo de que nunca olvidara el nombre de Navojoa", indicó.

Acompañado de su familia y equipo de trabajo, Chuy recorrió la ciudad hasta llegar a su gimnasio, donde conversó con sus seguidores y disfrutó junto a ellos una cálida bienvenida al ritmo del mariachi.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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