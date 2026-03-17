Arranca Alfonso Durazo obras de infraestructura de fibra óptica en Hermosillo con inversión de mil 250 millones

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio el banderazo de inicio de las obras de infraestructura para fibra óptica al sur de Hermosillo que comunicará a Sonora con Arizona. El proyecto contempla una inversión en Sonora de mil 250 millones de pesos y generará 350 empleos directos, además de impulsar el desarrollo económico, tecnológico y la inclusión digital en más de 16 ciudades del estado.

El proyecto 'Tikva' tiene el propósito de conectar a Sonora con Estados Unidos mediante una red óptima y de última generación, que viene desde el estado de Querétaro y que termina en el sur de Arizona, con una cobertura extensa.

El mandatario, en el arranque de la obra, señaló que se tiene una inversión histórica para este proyecto que superará los mil millones de pesos y que generará una derrama económica importante para la región.

Esta fibra beneficiará a 16 ciudades del estado y a más de 3 millones de habitantes, además de generar 350 empleos directos y consolidar una red digital de alta capacidad completamente subterránea que incluye centros de datos de última generación", expresó.

Además, el proyecto contempla la instalación de más de 3 mil kilómetros de fibra óptica de alta capacidad, con el objetivo de conectar a México con Estados Unidos a través del corredor Sonora con Arizona.

Arranca Alfonso Durazo obras de infraestructura de fibra óptica en Hermosillo

Por su parte, el presidente de Tikva, Simon Masri, destacó que este proyecto fue planteado para su desarrollo desde 2024.

Señaló que en todo momento se ha tenido acompañamiento del Gobierno de Sonora, así como la disposición para su paso, por lo que es un proyecto de gran alcance y con respaldo de la administración del gobernador Durazo Montaño.

Es la red más nueva que se ha instalado en los últimos 25 años en México y por eso estamos conectando el centro del país, en especial Querétaro, hacia Phoenix, Arizona, con la mejor tecnología", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui