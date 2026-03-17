Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest, el festival de música organizado por Carín León, fue un éxito rotundo y los artistas invitados se llevaron un recuerdo especial: Jerseys personalizados de los Naranjeros de Hermosillo.

Entre los artistas que se llevaron este regalo se encuentran Bobby Pulido, Grupo Midland, Grupo Frontera y Kevin Kaarl, quienes se presentaron en el festival y dejaron un gran sabor de boca entre los asistentes.

Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros

Bobby Pulido, conocido por sus éxitos como 'Desvelado' y 'Llévame contigo', fue uno de los artistas que se llevó un jersey personalizado. El cantante texano se presentó en el escenario Rodeo y puso a cantar al público con sus temas más conocidos.

Grupo Midland, la banda de country de Texas, también se llevó un jersey personalizado. La banda inauguró el festival y sorprendió a los asistentes con sus éxitos como 'Drinkin Problem' y 'Burn Out'.

Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros

Grupo Frontera, uno de los grupos más populares del regional mexicano, también formó parte del festival y se llevó un jersey personalizado. La banda se presentó en el escenario Tecate Light y puso a bailar al público con sus temas más conocidos.

Kevin Kaarl, el cantautor chihuahuense, también se llevó un jersey personalizado. El artista se presentó en el escenario Tecate Light y deleitó a los asistentes con sus canciones inspiradas en el folk contemporáneo.

Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros

La Cura Fest fue un éxito rotundo y los artistas invitados se llevaron un recuerdo especial de su presentación en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui