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La Cura Fest

Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros

Los artistas invitados al festival de Carín León no solo conquistaron el escenario, sino que también se llevaron un distintivo recuerdo sonorense: jerseys personalizados de los Naranjeros de Hermosillo.

Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros
Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest, el festival de música organizado por Carín León, fue un éxito rotundo y los artistas invitados se llevaron un recuerdo especial: Jerseys personalizados de los Naranjeros de Hermosillo.

Entre los artistas que se llevaron este regalo se encuentran Bobby Pulido, Grupo Midland, Grupo Frontera y Kevin Kaarl, quienes se presentaron en el festival y dejaron un gran sabor de boca entre los asistentes.

Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros
Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros

Bobby Pulido, conocido por sus éxitos como 'Desvelado' y 'Llévame contigo', fue uno de los artistas que se llevó un jersey personalizado. El cantante texano se presentó en el escenario Rodeo y puso a cantar al público con sus temas más conocidos. 

Grupo Midland, la banda de country de Texas, también se llevó un jersey personalizado. La banda inauguró el festival y sorprendió a los asistentes con sus éxitos como 'Drinkin Problem' y 'Burn Out'. 

Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros
Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros

Grupo Frontera, uno de los grupos más populares del regional mexicano, también formó parte del festival y se llevó un jersey personalizado. La banda se presentó en el escenario Tecate Light y puso a bailar al público con sus temas más conocidos.

Kevin Kaarl, el cantautor chihuahuense, también se llevó un jersey personalizado. El artista se presentó en el escenario Tecate Light y deleitó a los asistentes con sus canciones inspiradas en el folk contemporáneo. 

Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros
Artistas de La Cura Fest se llevan jerseys personalizados de los Naranjeros

La Cura Fest fue un éxito rotundo y los artistas invitados se llevaron un recuerdo especial de su presentación en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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