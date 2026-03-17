Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, constató el 85 por ciento de avance de la primera etapa del complejo deportivo Cárcamo Norte en Hermosillo, un proyecto sustentable que tiene una inversión de 73 millones 693 mil 233 pesos de recurso municipal directo en su etapa inicial e incluye la rehabilitación del cauce del Río Seco para la captación de agua pluvial y recarga de mantos acuíferos.

El titular de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI), Astarté Corro Ruiz, dio detalles específicos del proceso constructivo ubicado sobre el bulevar Armando V. Escalante, dando a conocer que la intervención implica infraestructura básica que incluye redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, así como electrificación, terracerías y elementos estructurales, necesarios para las siguientes etapas.

Avanza un 85% la primera etapa del Cárcamo Norte para beneficio de la comunidad de Hermosillo: 'Toño' Astiazarán

También destacó que, una vez terminado, este complejo contará con tres campos de béisbol y cuatro canchas de fútbol con pasto artificial e iluminación, un centro tipo Ágora como el que tiene el Parque Madero, locales comerciales y arbolado provisto con sistema de riego, beneficiando directamente a ocho mil 200 habitantes con un espacio digno para la activación física y el esparcimiento familiar.

El presidente municipal de Hermosillo, en esta visita, fue acompañado por Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana, y Lissete López Godínez, directora de Inspección y Vigilancia y coordinadora de distrito; asimismo, 'Toño' Astiazarán expresó lo siguiente: "Me voy gratamente emocionado, motivado, optimista, con respecto a un lugar que antes era prácticamente un plano de polvo y será ahora un lugar donde las familias del norte de la ciudad van a poder venir a convivir".

Ejecución en esta primera etapa

Instalación de red hidráulica con 801.60 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de tres pulgadas

Instalación de red de alcantarillado con 806.2 metros lineales de tubería de PVC sanitario de ocho pulgadas; 20.5 metros lineales de tubería de PVC de 12 pulgadas

Pozos de visita prefabricados y descarga domiciliaria con tubo de PVC de seis pulgadas

Construcción de tres conductos pluviales

Construcción de 78 metros lineales de gavión

Guarniciones y rampas

Cuatro canchas de fútbol profesional de terracería

Tres campos de béisbol profesional de terracería

Canchas de básquetbol de terracería

Dos mil 200 metros cuadrados de andadores de terracería

Rehabilitación de 600 metros lineales del cauce de Río Seco

Instalación de un sistema de riego de nueve mil metros lineales, que incluye la construcción de una cisterna de concreto

Obra civil de electrificación con tres transformadores y tableros y alimentación eléctrica para un campo de béisbol

Avanza un 85% la primera etapa del Cárcamo Norte para beneficio de la comunidad de Hermosillo: 'Toño' Astiazarán

Fuente: Tribuna del Yaqui