Challenge contra el Hambre reúne casi 9 toneladas de frijol: Banco de Alimentos de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Challenge contra el Hambre logró reunir cerca de 9 toneladas de frijol gracias a la participación de 16 empresas que se sumaron a esta iniciativa impulsada por el Banco de Alimentos de Hermosillo, consolidándose como un esfuerzo conjunto entre sociedad y sector productivo para atender una de las necesidades más apremiantes: la alimentación.

Carlos Bustamante, director general de la institución, destacó la respuesta positiva de la comunidad y de las empresas, al señalar que, aunque la meta no se alcanzó en su totalidad, el resultado refleja un avance importante en la construcción de una cultura de apoyo y colaboración.

La cifra obtenida representa poco más de la mitad de lo que regularmente se busca en este tipo de campañas; sin embargo, uno de los aspectos más valiosos fue la integración de nuevas empresas que participaron por primera vez, mostrando entusiasmo y compromiso durante todo el proceso", precisó.

Challenge contra el hambre reúne casi 9 toneladas: BAMX de Hermosillo

Indicó que esta experiencia permitió identificar buenas prácticas y estrategias que podrán implementarse en futuras ediciones del Challenge contra el hambre, lo que abre la puerta a mejorar los resultados y ampliar el impacto de la campaña en beneficio de más personas.

Asimismo, resaltó que la recaudación se logró mediante la suma de esfuerzos de colaboradores, directivos, proveedores y clientes de las empresas participantes, quienes aportaron desde pequeñas donaciones que, en conjunto, hicieron posible alcanzar las 8.9 toneladas de frijol.

El director del Banco de Alimentos enfatizó que este tipo de iniciativas no solo contribuyen a cubrir necesidades alimentarias, sino que también fortalecen el tejido social al fomentar la solidaridad y la participación ciudadana.

A lo largo de sus ocho ediciones, el Challenge contra el Hambre ha logrado la participación de más de 100 empresas, acumulando más de 106.7 toneladas de frijol, consolidándose como una de las iniciativas de colaboración empresarial con mayor impacto social en la región", dijo.

El Challenge contra el Hambre representa una plataforma para seguir creciendo en apoyo comunitario y de las empresas, para en próximas ediciones lograr superar los resultados actuales y beneficiar a un mayor número de personas en situación vulnerable.

Fuente: Tribuna del Yaqui