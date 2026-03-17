Ciudad Obregón: Instalan infraestructura del gran domo del auditorio al aire libre en la Laguna del Náinari

Ciudad Obregón, Sonora.- Una gran estructura, que será parte del gran domo del auditorio al aire libre que se construye en la Laguna del Náinari, está siendo instalada y comienzan a verse los avances en esas obras de remodelación y rehabilitación del lugar.

Se están colocando también vigas para el escenario y techo que proporcionará sombra al área de gradas para el público, las cuales están por terminarse próximamente.

El espacio donde se está construyendo dicho auditorio al aire libre es a un costado del Discóbolo, ubicado donde topa la calle Guerrero, frente al Parque Infantil Ostimuri.

Eso es parte del megaproyecto impulsado por el Gobierno Estatal, conocido como 'Complejo Náinari', en el que se contempla modernizar no solo la Laguna del Náinari, sino también el Parque Infantil y el Deportivo Álvaro Obregón, en el que se incluyen distintos campos de beisbol, futbol, basquetbol y otras disciplinas deportivas.

Sobre esto, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, explicó que las obras van en tiempo para quedar culminadas dentro de los márgenes calculados.

Ahí estamos avanzando, se han complicado algunas cuestiones por situaciones no contempladas, pero se está avanzando y me dicen que probablemente para el mes de mayo se estaría entregando; yo estoy pidiendo que se haga antes del 30 de abril", comentó el munícipe.

Lamarque Cano recalcó que las obras que se están haciendo en el Parque Infantil Ostimuri y la Laguna del Náinari se encuentran en ese proceso de avance.

Por su parte, Juan Carlos Salguero, director de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, dependencia encargada del mantenimiento y operación de la llamada 'Novia de Cajeme', ha comentado que esas obras dejarán otro rostro a uno de los lugares más visitados del sur de Sonora. El propósito de ese espacio es contar con un lugar digno para la realización de conciertos, obras de teatro y otro tipo de eventos artísticos y culturales.

La Promotora Inmobiliaria de Cajeme (PIMC), dirigida por Juan Carlos Salguero, es un órgano descentralizado que gestiona y administra las áreas deportivas y comerciales dentro del territorio del municipio cajemense.

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Fuente: Tribuna del Yaqui