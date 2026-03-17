Clima esta noche de martes 17 de marzo: Se espera frío en la madrugada y calor al amanecer

Hermosillo, Sonora.- El comportamiento del clima en el país mantiene condiciones contrastantes en distintas regiones. Mientras en el sur y sureste persisten lluvias intensas acompañadas de viento, en el noroeste se espera un ambiente mucho más estable, aunque con variaciones térmicas marcadas entre el día y la noche. En este contexto, Sonora tendrá un escenario distinto al del resto del territorio, con efectos indirectos de los sistemas meteorológicos activos.

Condiciones para Sonora

Para esta noche y la madrugada del miércoles, en Sonora dominará un ambiente mayormente estable, sin pronóstico de lluvias. Sin embargo, se prevé un descenso de temperatura durante las horas nocturnas y al amanecer, especialmente en zonas serranas. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 0 y 5 °C en regiones altas del estado, lo que generará un ambiente frío al inicio del día.

En contraste, durante la tarde del miércoles se espera un aumento significativo de las temperaturas, con valores que oscilarán entre 35 y 40 °C en gran parte del territorio sonorense. El viento será ligero a moderado, sin la presencia de rachas intensas como las que se registrarán en otras regiones del país. Esto favorecerá condiciones relativamente tranquilas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Sonora experimentará un marcado contraste térmico. Las mañanas serán frescas, incluso frías en áreas serranas, mientras que por la tarde se presentará un ambiente caluroso a muy caluroso. Esta combinación es típica de la región durante la transición estacional, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente ante cambios bruscos de temperatura que pueden afectar la salud.

Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo, para las siguientes tres horas, en regiones del noroeste, norte y noreste de #México. pic.twitter.com/4K0TYAcl84 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 17, 2026

Clima en el resto del país

El frente frío número 41 se localiza sobre la península de Yucatán y, en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, continuará generando condiciones de inestabilidad en el sureste de México.

La masa de aire ártico asociada a este sistema mantendrá un ambiente fresco a frío durante la noche y madrugada en regiones del noreste, oriente, centro y sureste del país, además de provocar un evento de "Norte" con rachas intensas de viento.

Aunque estos sistemas no impactan directamente a Sonora, sí influyen en la configuración general del clima nacional, permitiendo que el noroeste permanezca con baja probabilidad de lluvias.

Pronóstico de lluvias

Para la noche y madrugada, así como durante el miércoles, se esperan precipitaciones importantes en diversas entidades:

Lluvias torrenciales (más de 150 milímetros):

Tabasco (sur)

(sur) Chiapas (norte)

Lluvias intensas (75 a 150 milímetros):

Veracruz (sur)

(sur) Oaxaca (noreste)

(noreste) Campeche (suroeste)

(suroeste) Quintana Roo (norte y oriente)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros):

Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros):

Chiapas

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros):

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros):

Tamaulipas

Durango

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Michoacán

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Viento y oleaje

Rachas de 70 a 90 kilómetros por hora:

Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Rachas de 50 a 70 kilómetros por hora:

Yucatán

Quintana Roo

Rachas de 30 a 50 kilómetros por hora:

Veracruz (sur)

Tabasco

Campeche

Además, se prevé oleaje elevado en costas del Golfo de México y el sureste.

Persistencia de ambiente caluroso

A pesar de la presencia del frente frío en el sureste, continuará la onda de calor en varias regiones del país:

Jalisco (sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (sur y suroeste)

Guerrero (sur y suroeste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (sur)

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.??https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/xhidFEFiIM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y SMN