Clima HOY en Hermosillo: ¿Cuál será la temperatura MÁXIMA este martes 17 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este martes 17 de marzo de 2026, conviene tomar precauciones: Hermosillo, la capital de Sonora, tendrá una jornada con marcado contraste térmico, pasando de una mañana fresca a una tarde con calor intenso y radiación solar elevada. Revisar el pronóstico del clima será clave para evitar golpes de calor y exposición prolongada al sol. ¡Aquí la información!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal Meteored.mx, este martes 17 de marzo de 2026 se espera un día completamente despejado, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas que irán en ascenso conforme avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el ambiente será templado. Entre las 05:00 y 08:00 horas, el termómetro marcará entre 18 y 20°C, con cielo despejado y vientos ligeros a moderados provenientes del este y noreste, con velocidades de entre siete y hasta 22 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá bajo en este periodo, por lo que la exposición al sol no representará un riesgo significativo al inicio del día. Para el mediodía y primeras horas de la tarde, el escenario cambia de forma considerable. Alrededor de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 31°C, mientras que hacia las 14:00 y 17:00 horas se prevé el punto máximo de calor, con hasta 35°C.

En este lapso, el ambiente será muy caluroso, con sensación térmica superior a los 32°C y vientos moderados del sur y suroeste que podrían alcanzar hasta 31 kilómetros por hora. Además, el índice de radiación UV se ubicará en nivel alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar, evitar la exposición directa y mantenerse hidratado. Hacia la noche, las condiciones serán más estables y agradables.

A las 20:00 horas, la temperatura descenderá a los 29°c, mientras que para las 23:00 horas se espera que baje a 24°C, con cielo despejado y vientos más ligeros del oeste, con velocidades de entre dos y 10 kilómetros por hora. El índice UV será prácticamente nulo durante este periodo. En general, Hermosillo vivirá un martes soleado, sin nubosidad y con calor predominante durante la tarde, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en las horas de mayor radiación.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)