Clima HOY en Sonora MARTES 17 de marzo: Alertan CALOR de hasta 37°C y cielo despejado

Hermosillo, Sonora.- Si hoy, martes 17 de marzo de 2026, planeas salir desde temprano en el estado de Sonora, es importante que tomes precauciones, pues el clima presentará contrastes marcados entre una mañana fresca y una tarde con calor intenso en gran parte del estado. Revisar el pronóstico será clave para evitar afectaciones por cambios bruscos de temperatura y la exposición prolongada al sol.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, este martes 17 de marzo se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia en la región, con un ambiente que irá de fresco a caluroso conforme avance el día. Durante la mañana, las condiciones serán más templadas, con un ambiente fresco en la mayoría de los municipios e incluso frío en zonas serranas.

Sonora tendrá calor intenso este martes. Foto: Conagua

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 y 20°C, siendo más bajas en el norte del estado, como en Heroica Nogales, donde se esperan alrededor de 9°C, y en Agua Prieta, con cerca de 10°C. En contraste, en zonas costeras y del centro como Hermosillo y Guaymas, el amanecer será más templado, con valores cercanos a los 17°C. Para la tarde, el calor será el factor dominante. Se espera un ambiente caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 34 y hasta 37°C.

Municipios del norte y noroeste como San Luis Río Colorado y Caborca podrían registrar hasta 37°C, mientras que en Hermosillo el termómetro llegará a los 36°C. En otras zonas como Ciudad Obregón y Villa Pesqueira, las temperaturas rondarán entre los 34 y 35°C. En el sur, Huatabampo tendrá máximas cercanas a los 30°C, ligeramente más moderadas en comparación con el resto del estado.

El viento también será un factor a considerar durante el día. Se prevén corrientes provenientes del oeste y suroeste con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con posibles rachas más intensas en la región noroeste del país. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en zonas abiertas. Hacia la noche, el ambiente comenzará a refrescar nuevamente, con temperaturas que descenderán a rangos de entre 14 y 20 grados en la mayoría de los municipios.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá un descenso térmico más notable, especialmente en regiones del norte y la sierra.

En general, Sonora vivirá un martes con condiciones estables, sin lluvias, pero con un contraste importante entre el fresco matutino y el calor vespertino. Ante este panorama, se recomienda mantenerse hidratado, usar protección solar durante las horas de mayor radiación y tomar previsiones ante los cambios de temperatura.

Fuente: Tribuna del Yaqui