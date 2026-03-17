4 de cada 10 alumnos de primaria aún no se inscriben a la Beca Rita Cetina en Navojoa

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los reportes de la oficina de Becas Bienestar, se estima que en promedio, el 40 por ciento de los estudiantes de nivel primaria en el sur de Sonora aún no están inscritos a la Beca Rita Cetina, un apoyo económico para la compra de uniformes y útiles.

Sin embargo, la situación resulta preocupante para las autoridades debido a que el proceso de inscripción está a punto de terminar, ya que se tiene como fecha límite el día 19 de marzo y, ante el alto número de rezago a nivel nacional, el portal web para las inscripciones pudiera colapsar al recibir miles de solicitudes a última hora.

Adrián Duarte Franco, titular de la Secretaría de Becas Bienestar en Sonora, visitó el municipio de Navojoa para hacer un recordatorio a las madres de familia que aún no han inscrito a sus hijos a la Beca Rita Cetina de la importancia que tendrá este apoyo económico al momento que se acerquen los gastos por el próximo ciclo escolar.

Estamos hablando de un pago de dos mil 500 pesos por cada hijo o hija que esté inscrito en primaria pública; este pago es único y es para ayudarte con los gastos de sus uniformes y útiles escolares. A los padres que aún no se han inscrito les quiero decir que cuando se acerque el momento de pagar los uniformes y cuadernos y vean cómo el de al lado está pagando con la beca y ustedes no, ahí sí les va a doler no haberse inscrito", afirmó.

Por su parte, Vianey Alejandra Sierra, jefa de Atención Operativa, precisó que la página web oficial para realizar el registro es www.becaritacetina.gob.mx, la cual estará disponible como fecha límite el 19 de marzo.

No habrá fecha de ampliación; si no se registran a tiempo, no podrán acceder a este pago… La beca es para niños que actualmente cursan primer grado hasta sexto en escuelas públicas", expresó.

Una vez que se haya hecho el registro, la tarjeta llegará a cada plantel durante el mes de julio y el depósito se realizará hasta el próximo mes de agosto para que las familias puedan realizar la compra de uniformes y útiles escolares sin algún contratiempo.

Rafael Rodríguez Sánchez, secretario del Ayuntamiento de Navojoa, detalló para las madres de familia que son de Navojoa y quieren saber más información al respecto, pueden acudir a los tres módulos de información que se instalaron en la ciudad para este plan de becas: uno en la plaza 5 de Mayo, otro en la plaza Santa Fe Springs y un tercero en el centro comercial Ley del Mayo, además de las oficinas de beca Rita Cetina ubicadas por la calle Allende esquina con Talamante, en el centro de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui