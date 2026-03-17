DIF Navojoa rinde su Informe de Actividades 2025-2026; destaca trabajo por niñez

Navojoa, Sonora.- Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Navojoa, rindió su Informe de Actividades 2025-2026, donde destacó su trabajo por el cuidado de los menores de edad, así como su esfuerzo por reducir la crisis alimentaria entre las familias más vulnerables de la localidad.

Además de su trabajo basado en humanismo, la presidenta de DIF también informó inversiones públicas en la infraestructura al servicio de DIF, como lo es el Parque Infantil, así como el centro de rehabilitación Narconon Jóvenes y el albergue temporal 'Caari al Leiya'.

Este año hemos caminado cada colonia, cada comunidad rural, escuchado de viva voz las necesidades de nuestra gente; no nos detuvimos en la gestión local, cruzamos fronteras para traer bienestar y seguridad; lo que hoy presentamos es el resultado de un corazón que late por servir", afirmó Gaxiola Vega.

Cabe señalar que este año, el DIF Municipal logró otorgar 138 sillas de ruedas, 37 aparatos auditivos y 86 aparatos ortopédicos, además de 140 traslados de ambulancia, financiando 51 apoyos médicos y facilitó 8 equipos médicos especializados, como parte de su aportación a la salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui