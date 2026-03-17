Durazo destaca inversión millonaria para La Sauceda en Hermosillo; contará con librería

Hermosillo, Sonora.- Durante su conferencia de prensa semanal, el gobernador Alfonso Durazo Montaño indicó que en la primera etapa del Bosque Urbano La Sauceda se invirtieron 316 millones de pesos para iniciar el rescate del parque, así como con la construcción de 18 locales comerciales, mismos que serán concesionados y generarán ingresos para financiar el mantenimiento permanente y la habilitación de 490 cajones de estacionamiento.

Para la segunda etapa, agregó Durazo, se destinaron 210 millones de pesos, con lo cual se habilitó el museo La Burbuja y se desarrollaron nuevos espacios como escuela de educación vial, casa de juegos, andadores y diferentes servicios.

El mandatario sonorense destacó el convenio que se firmó con el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, que es un modelo mundial y es a lo que se aspira tener en La Sauceda, donde se han sembrado once mil árboles.

Conforme pase el tiempo, estos once mil árboles van a ir consolidando el potencial de La Sauceda hasta convertirlo en el mayor bosque de la ciudad y de todo el estado", indicó.

En este primer año del rescate, Alfonso Durazo indicó que La Sauceda ha recibido a 500 mil visitantes.

Es muy importante el esparcimiento social gratuito, que la gente pueda disfrutar sin meter la mano a la bolsa, y conciliar al mismo tiempo la garantía de ingresos para evitar el deterioro, darle mantenimiento permanente", expresó.

Durazo recordó que hace algunos años La Sauceda era un espacio de nostalgia para las familias sonorenses, que en los noventas fue símbolo de convivencia social.

No es justo que se nos olvide, no puede volver a pasar, terminó por no visitarse porque no había condiciones, así la recibimos", añadió.

Durazo destaca inversión millonaria para el Festival Biocultural del Bosque Urbano La Sauceda en Hermosillo

El Festival

Respecto al Festival para la celebración del primer aniversario del rescate, se realizará en dos foros, Al Aire Libre y Kinético, iniciando actividades el viernes 20, a partir de las 16:00 horas, con obras literarias y presentaciones artísticas como la Caravana Artística 'Vive tu Sueño', Salaria Jazz y la orquesta del Chino Medina.

El sábado 21, en el Foro Kinético, se tendrá eventos desde las 10:00 horas con el taller fanzine, a las 16:00 habrá presentaciones de fanzines, y a las 17:00 está agendado un open mic de poesía.

El mismo sábado, pero en el Foro Al Aire Libre, a las 7:00 de la mañana se dispondrá de yoga: Saludos al sol por el equinoccio de primavera, y por la tarde-noche, a las 19:00 horas, se presentará un concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Sonora y Good Boys.

El Festival culmina el domingo 22, a las 10:00 horas, en el Foro Kinético se tendrán charlas con editoriales independientes y a las 11:00 será la presentación del libro 'Arrieros Somos', cuyo autor es Víctor Hugo Barrera.

Mientras que en el Foro Al Aire Libre, la actividad empieza a las 15:00 horas con los grupos Sin Estrés, música rock y pop; Greenstick, rock, folk, country y funk; Lechuga Mecánica, México - Chile; Ms. Ambar, de Sonora, y Lucha Kumbia, de Jalisco.

Inaugurarán librería

El gobernador Alfonso Durazo dio a conocer que La Sauceda contará con un nuevo espacio: una librería y cafetería, que será inaugurada este jueves 19 de marzo y contará con un amplio catálogo de libros del Fondo de Cultura Económica, por lo cual estará abierta de manera permanente.

Ahí van a encontrar todo el catálogo de libros del Fondo de Cultura Económica, que es extraordinario, no solo es muy amplio y diverso, sino que además es muy accesible", detalló.

Deporte de aventura

También apuntó que, junto a La Sauceda, el gobierno consiguió un terreno de 170 hectáreas del Cerro de la Cementera, que está integrado a una reserva natural. Ahí, se inyectarán 50 millones de pesos para impulsar el deporte de aventura como una tercera etapa del Bosque Urbano.

Se van a hacer rutas de caminata, de ciclismo, palapas, baños y áreas para recreación", adelantó el gobernador.

Fuente: Tribuna del Yaqui