EN VIVO: MINUTO a MINUTO de la rueda de prensa de Alfonso Durazo en Sonora, hoy MARTES 17 de marzo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ofrece su conferencia de prensa desde Hermosillo este martes 17 de marzo. En esta ocasión, el mandatario presentará, hablará de temas importantes para la entidad. TRIBUNA te presenta el minuto a minuto de lo dicho por el jefe del Ejecutivo sonorense.
Fuente: Tribuna del Yaqui
Termina conferencia de prensa
El gobernador da por finalizada su conferencia de prensa.
Plan B, busca reducir el gasto para destinarlo en beneficio de la comunidad
"Respecto al Plan B de la presidenta Sheinbaum, han sido reiterados planteamientos de optimizar el presupuesto. Este llamado Plan B, busca reducir el gasto para destinarlo en beneficio de la comunidad", dijo el gobernador.
Durazo resalta el saldo blanco en La Cura Fest
Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales se integrarán al proyecto de 'Sendero Seguro'
Por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales se integrarán al proyecto de Sendero Seguro, el cual ya se puso en marcha con una primera etapa en San Luis Río Colorado.
El deporte de aventura será impulsado en el Cerro de la Cementera
El deporte de aventura será impulsado en el Cerro de la Cementera, donde se hará una inversión de 50 millones de pesos para su aprovechamiento. Paulina Ocaña, jefa de la Oficina de Gobierno del Estado, detalló las actividades que se promoverán.
Del 29 al 22 de marzo se festejará el primer aniversario del rescate del parque recreativo La Sauceda
Con una serie de actividades, del 29 al 22 de marzo se festejará el primer aniversario del rescate del parque recreativo La Sauceda, informó el gobernador Alfonso Durazo.
Entre las actividades destacan:
- Habrá talleres en materia de plantación, poda, recolección de semillas.
- Se ofrecerán talleres prácticos en materia ambiental.
- Recorridos por el Cerro de la Cementera, principalmente los domingos por la mañana.
- Se llevará a cabo un bazar con stands comerciales, murales en vivo y, como cultura deportiva, habrá maratón el domingo; son más de 60 eventos.
- Se va a inaugurar una librería cafetería y estará abierta permanentemente; es del Fondo de Cultura Económica, tendrá todo el catálogo de libros, es muy accesible.
La Sauceda ha recibido una inversión de 526 millones de pesos
Durazo enlistó los trabajos realizados hasta el momento:
- Construcción de 18 locales comerciales que serán concesionados y generarán ingresos para financiar mantenimiento permanente.
- Se crearon 490 cajones de estacionamientos.
-Se recuperó el humedal.
-La rehabilitación del museo La Burbuja.
-Desarrollo de nuevos espacios, como escuela de educación vial, casa de juegos, andadores y servicios.
- Se han sembrado 11 mil árboles.
Durazo informó sobre el convenio con Bosque de Chapultepec
Durazo informó sobre el convenio con Bosque de Chapultepec para pulir un modelo de gestión, "es un modelo a nivel mundial que ha permitido mantener al bosque y eso es a lo que aspiramos para La Sauceda".
Comienza la conferencia del gobernador
Comenzó la conferencia del gobernador, Alfonso Durazo, donde inició hablando de las inversiones que se han hecho en el Bosque Urbano La Sauceda.
Durazo dará su rueda de prensa a las 12
El gobernador dará su rueda de prensa a las 12:00 horas.