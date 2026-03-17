EN VIVO: MINUTO a MINUTO de la rueda de prensa de Alfonso Durazo en Sonora, hoy MARTES 17 de marzo

Con una serie de actividades, del 29 al 22 de marzo se festejará el primer aniversario del rescate del parque recreativo La Sauceda, informó el gobernador Alfonso Durazo.

Entre las actividades destacan:

- Habrá talleres en materia de plantación, poda, recolección de semillas.

- Se ofrecerán talleres prácticos en materia ambiental.

- Recorridos por el Cerro de la Cementera, principalmente los domingos por la mañana.

- Se llevará a cabo un bazar con stands comerciales, murales en vivo y, como cultura deportiva, habrá maratón el domingo; son más de 60 eventos.

- Se va a inaugurar una librería cafetería y estará abierta permanentemente; es del Fondo de Cultura Económica, tendrá todo el catálogo de libros, es muy accesible.