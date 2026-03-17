Falla eléctrica deja sin servicio de agua al centro de Huatabampo; descartan desabasto

Huatabampo, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oompash) informó que, debido a un desperfecto eléctrico en los pozos de la ciudad, se registró una baja presión del servicio de agua potable en el casco urbano de la Tierra de Generales.

Las autoridades descartaron algún problema de desabasto, pero se indicó que la baja presión de agua continuará hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solucione las variaciones en el suministro de energía eléctrica.

El servicio continúa activo, aunque con menor presión en algunas zonas… Esta situación ya se había registrado el pasado sábado 14 de marzo y nuevamente se presenta el día de hoy por las mismas causas", indicó la paramunicipal.

Las autoridades precisaron que personal técnico del organismo ya se encuentra trabajando junto a la CFE para poder restablecer el servicio, por lo que confían en que durante las próximas horas el sistema eléctrico se componga y la presión del agua aumente.

Fuente: Tribuna del Yaqui