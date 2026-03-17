Fundación Jesucristo Misericordioso de Ciudad Obregón solicita apoyo para ampliar albergue de pacientes con cáncer

Ciudad Obregón, Sonora.- Para poder continuar ofreciendo el servicio de hospedaje y alimentación a enfermos de cáncer y sus familiares, los mismos que provienen de diferentes sectores, no solo del estado de Sonora, sino del país, la Fundación Jesucristo Misericordioso se encuentra solicitando el apoyo de las autoridades, la comunidad y de los empresarios de la localidad, a fin de ampliar sus instalaciones.

Así lo dio a conocer Erika Ayón Tolano, quien manifestó que también se pretende construir un área de festejos y toques de campana cuando un paciente supere la enfermedad y concluya con su tratamiento.

Destacó que los trabajos no han iniciado debido a que la agrupación que representan, hasta el momento, no cuenta con los recursos suficientes para poder cubrir los pagos relacionados con la mano de obra.

Comentó que con la ampliación del albergue, el cual se ubica en la colonia Misión del Sol, se pretende beneficiar al año a entre 200 y 300 personas.

La Fundación Jesucristo Misericordioso puede otorgar recibos deducibles de impuestos a todas aquellas empresas que deseen contribuir con algún donativo.

Fuente: Tribuna de Yaqui