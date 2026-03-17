Hermosillo, Sonora.- Teniendo como objetivo fortalecer la inclusión educativa y el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de Sonora, por medio de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y Sipinna, realizó el Foro de Autismo y TDAH: "La inclusión transforma el aula" en la Universidad de Sonora (Unison).

El secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, destacó que el Gobierno del Estado, dirigido por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se ha comprometido a garantizar los accesos equitativos a los servicios de salud para todas las personas sin distinción alguna. Por este motivo se ha señalado la creación de la Dirección General de Salud Pública, una instancia que responde a una demanda histórica de las familias sonorenses al ofrecer atención temprana, diagnóstico y un tratamiento integral para niñas y niños con trastornos del neurodesarrollo.

Gobierno de Sonora fortalece la inclusión educativa con foro sobre autismo y TDAH

Froylán Gámez Gamboa, quien es el secretario de la SEC, ha señalado que este foro cobra una especial relevancia ante la creciente presencia de estudiantes con distintas formas de aprendizaje en las aulas, por lo que hace la invitación al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y a construir entornos educativos más inclusivos. "Hoy más que nunca, es necesario ampliar nuestra visión educativa para garantizar que cada estudiante tenga oportunidades reales de aprendizaje, participación y desarrollo pleno", agregó.

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con la Universidad de Sonora, invitan a seguir las transmisiones del Foro de Autismo y TDAH: “La inclusión transforma el aula”

uD83DuDD17https://t.co/aRs4tNYrOr pic.twitter.com/y69pqoCCjB — Ariel Leon (@arielleons) March 13, 2026

Por su parte, la rectora de la Unison, Dena María Jesús Camarena Gómez, resaltó la importancia de realizar espacios de diálogo y formación que permitan avanzar hacia una inclusión educativa y social efectiva, rompiendo estigmas y paradigmas que limiten el desarrollo de las personas con autismo o TDAH. El Gobierno de Sonora reafirma su compromiso con una educación más inclusiva, equitativa y centrada en el bienestar de todas las personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui