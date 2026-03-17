Navojoa, Sonora.- La Universidad Estatal de Sonora (UES), en coordinación con Syeef y la empresa WEG México, lleva a cabo un curso especializado en automatización y control de procesos industriales en la unidad académica de Navojoa, con el fin de fortalecer la preparación tecnológica de estudiantes, docentes y el sector productivo de la región del Mayo, incluyendo maestros de Ingeniería en Mecatrónica y a representantes de empresas con las que mantiene convenios y esquemas de colaboración.

Durante la capacitación, las y los participantes conocieron diversos temas del sector automotriz, como herramientas y tecnologías de vanguardia para el control, incluyendo supervisión y optimización de procesos industriales; asimismo, desarrollaron diferentes actividades prácticas que fueron relacionadas con la programación de controladores lógicos programables.

Gobierno de Sonora fortalece vinculación con la industria automotriz mediante capacitación en Navojoa: UES

Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de UES, externó el fortalecimiento del trabajo en conjunto entre la universidad y los sectores estratégicos, con el propósito de que los estudiantes tengan mayores oportunidades de aprendizaje e inserción laboral. Por ello, estas acciones permiten actualizar conocimientos tecnológicos, intercambiar experiencias y reforzar competencias profesionales que respondan a las necesidades actuales del sector productivo.

En el marco de la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño de impulsar el desarrollo económico y tecnológico del estado de Sonora, la UES reafirma su compromiso de consolidarse como un eje significativo entre educación superior, investigación e industria, en beneficio de la sociedad sonorense, permitiendo una formación más cercana a los retos reales de la región.

Gobierno de Sonora fortalece vinculación con la industria automotriz mediante capacitación en Navojoa: UES

Fuente: Tribuna del Yaqui