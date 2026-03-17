Gobierno de Sonora fortalece vinculación con la industria automotriz mediante capacitación en Navojoa: UES

Navojoa, Sonora.- La Universidad Estatal de Sonora (UES), en coordinación con Syeef y la empresa WEG México, lleva a cabo un curso especializado en automatización y control de procesos industriales en la unidad académica de Navojoa, con el fin de fortalecer la preparación tecnológica de estudiantes, docentes y el sector productivo de la región del Mayo, incluyendo maestros de Ingeniería en Mecatrónica y a representantes de empresas con las que mantiene convenios y esquemas de colaboración.
Durante la capacitación, las y los participantes conocieron diversos temas del sector automotriz, como herramientas y tecnologías de vanguardia para el control, incluyendo supervisión y optimización de procesos industriales; asimismo, desarrollaron diferentes actividades prácticas que fueron relacionadas con la programación de controladores lógicos programables.
Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de UES, externó el fortalecimiento del trabajo en conjunto entre la universidad y los sectores estratégicos, con el propósito de que los estudiantes tengan mayores oportunidades de aprendizaje e inserción laboral. Por ello, estas acciones permiten actualizar conocimientos tecnológicos, intercambiar experiencias y reforzar competencias profesionales que respondan a las necesidades actuales del sector productivo.
En el marco de la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño de impulsar el desarrollo económico y tecnológico del estado de Sonora, la UES reafirma su compromiso de consolidarse como un eje significativo entre educación superior, investigación e industria, en beneficio de la sociedad sonorense, permitiendo una formación más cercana a los retos reales de la región.
Fuente: Tribuna del Yaqui