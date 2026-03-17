Hermosillo y Ciudad Obregón entrarán a 'Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura': Durazo

Hermosillo, Sonora.- Por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales formarán parte del programa nacional 'Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura', anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El pasado sábado, el mandatario sonorense puso en marcha este proyecto nacional en San Luis Río Colorado, siendo la primera ciudad del país en recibirlo, con la instalación de luminarias en un trayecto de 40 kilómetros, para lo cual se invirtieron 50 millones de pesos, y ya se alista una segunda etapa en la misma ciudad fronteriza de 50 nuevos kilómetros.

"Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado la decisión de incorporar a Hermosillo y a Ciudad Obregón, eventualmente Nogales, con este programa de corredores de 'Sendero Seguro'", señaló Durazo.

Es un programa que busca mejorar la seguridad de las mujeres, particularmente", agregó, "que transitan en estas calles, usualmente muy utilizadas, y que transitan a pie, y al hacerlo en una vialidad debidamente iluminada, se incrementa la seguridad de los peatones".

El gobernador mencionó que aún no tiene la dimensión del programa en Hermosillo y Ciudad Obregón, pero que se tratará de un número muy importante de kilómetros de vialidad de 'Sendero Seguro', en ambas ciudades.

#Sonora | uD83DuDDE3? Por decisión de la presidenta @Claudiashein, Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales se integrarán al proyecto de 'Sendero Seguro', el cual ya se puso en marcha con una primera etapa en San Luis Río Colorado.



uD83CuDFA5 Guillermo Carrillo / Tribuna pic.twitter.com/H7JDMTnyus — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui