Invita Ayuntamiento de Hermosillo al Taco Fest 2026 este 29 de marzo

Hermosillo, Sonora.- En el marco del séptimo aniversario del programa Vía Activa, el Ayuntamiento de Hermosillo anunció la realización del Taco Fest, un evento especial que se llevará a cabo el próximo 29 de marzo sobre el bulevar Hidalgo.

Fernanda Cisneros, directora de Desarrollo Turístico, informó que esta edición forma parte de las actividades temáticas que se desarrollan dentro de Vía Activa, la cual ha alcanzado ya 340 jornadas dominicales, consolidándose como un espacio de convivencia para las y los hermosillenses, además de impulsar el comercio local.

El festival permitirá la participación gratuita de negocios dedicados a la venta de tacos, quienes podrán ofrecer sus productos al público y competir en tres categorías: mejor taco de carne asada, mejor taco al pastor y el taco más creativo", comentó.

Destacó que este tipo de eventos también representa una plataforma para dar a conocer nuevos sabores y apoyar la economía de muchas familias que dependen de este giro, al tiempo que se fortalece la identidad gastronómica de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui