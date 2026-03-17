Lamarque Cano anuncia recursos para Cajeme; respaldará proceso interno de Morena en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de su participación en una reunión nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y en la cual participaron 61 presidentes municipales considerados como de atención prioritaria, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció la llegada de nuevos recursos federales destinados a obras de infraestructura, espacios públicos y programas de prevención social.

Comentó que las acciones que se acordaron forman parte de la agenda contemplada dentro del programa de atención a las causas del delito o la inseguridad que ha implementado el Gobierno Federal y con las cuales se pretende, además de generar mayor bienestar para los ciudadanos, contribuir con la reconstrucción del tejido social.

Explicó que entre los principales resultados destaca la construcción de la Plaza Centenario en la colonia Benito Juárez, proyecto que contará con una inversión total de 30 millones de pesos, de los cuales 10 millones serán aportados por el Gobierno Federal y 20 millones por el Ayuntamiento.

Lamarque Cano también dio a conocer que se confirmó la autorización para edificar una nueva preparatoria en el municipio, además de la posible asignación de recursos adicionales que podrían oscilar entre cinco y 20 millones de pesos, dependiendo de las necesidades específicas de Cajeme.

Por eso les digo que no van a ser 100 millones los que van a venir acá a Cajeme a través de distintos programas que van a impactar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, sino que se busca fundamentalmente contar con herramientas para atender las problemáticas que puedan ser causa de inseguridad en nuestro municipio", indicó.

El edil cajemense destacó que se abordó el tema de continuar apoyando a los municipios con recursos enfocados en la rehabilitación de las vialidades u otros proyectos, dependiendo de las necesidades de cada uno de los municipios participantes.

Lamarque respaldará a quien sea elegido como candidato de Morena a gubernatura

En el marco de su tradicional encuentro mañanero con los representantes de los medios de comunicación, el alcalde Cajeme Javier Lamarque Cano fue cuestionado respecto al proceso de selección del candidato o candidata que representará al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para contender por la gubernatura del estado de Sonora.

Al respecto, él, también aspirante a contender por la primera magistratura de la entidad, destacó que, de resultar electo, él apoyará de manera decidida a quien sea el o la elegida.

Creo que todos y todas los que están aspirando a la gubernatura por parte de Morena son gente seria, capaz, gente de convicciones que sin duda están en un ámbito de aspiración, diría yo, no competencia, en un ámbito de aspiración al cual tienen derecho y que, por lo tanto, sus aspiraciones son respetables", indicó el edil cajemense.

Finalmente, comentó que cualquiera que sea la decisión y que se dé en el marco de la convocatoria y la normatividad que rige a Morena, se tendrá que respetar.

Fuente: Tribuna del Yaqui