Propone David Figueroa que ayuntamientos de Sonora puedan otorgar incentivos fiscales

Hermosillo, Sonora.- El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Figueroa Ortega, propuso una reforma a la Ley de Hacienda Municipal, para que los ayuntamientos puedan crear programas de incentivos fiscales para sus contribuyentes y que puedan beneficiarse con descuentos reales.

El diputado señaló que este tipo de estrategias pueden generar mayores ingresos a los ayuntamientos, pero también incentivar a los contribuyentes cumplidos.

La propuesta establece que los estímulos únicamente surtirán efectos cuando sean publicados tanto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado como en los portales electrónicos oficiales de cada municipio.

Con el propósito de dar mayor publicidad a los estímulos fiscales de los ayuntamientos, legisladores de los grupos parlamentarios del Verde, Nueva Alianza Sonora, PRI y PAN, propusieron reformas a la Ley de Hacienda Municipal. pic.twitter.com/LyJR3SAJtd — Congreso Local Son (@CongresoSon) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui