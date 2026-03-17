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David Figueroa

Propone David Figueroa que ayuntamientos de Sonora puedan otorgar incentivos fiscales

El diputado del PVEM, David Figueroa, señaló que se busca que los ayuntamientos puedan crear programas de incentivos fiscales

Propone David Figueroa que ayuntamientos de Sonora puedan otorgar incentivos fiscales
El legislador del PVEM propuso una reforma a la Ley de Hacienda Municipal Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Figueroa Ortega, propuso una reforma a la Ley de Hacienda Municipal, para que los ayuntamientos puedan crear programas de incentivos fiscales para sus contribuyentes y que puedan beneficiarse con descuentos reales.

El diputado señaló que este tipo de estrategias pueden generar mayores ingresos a los ayuntamientos, pero también incentivar a los contribuyentes cumplidos.

La propuesta establece que los estímulos únicamente surtirán efectos cuando sean publicados tanto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado como en los portales electrónicos oficiales de cada municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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