Puente llena los hoteles en San Carlos, deja gran derrama económica

San Carlos, Sonora.- El pasado puente de fin de semana favoreció grandemente a San Carlos, en donde los hoteles tuvieron un lleno total, mientras que en Guaymas la ocupación hotelera superó el 70 por ciento, manifestó Arturo Mungarro López.

El presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OCV) de Guaymas y San Carlos dijo que la afluencia de visitantes fue realmente muy grande, la que generó una importante derrama económica que alcanzó a todos en general en este destino.

Aseguró que, al igual que los hoteles, los restaurantes también se pudieron observar abarrotados de comensales, mientras que los yateros tuvieron una gran demanda; los comercios, tanto tiendas de autoservicio como cadenas de supermercados y otros, registraron muy buenas ventas.

Expuso que el puente por día festivo se combinó con las temperaturas muy agradables que se han dejado sentir durante las últimas semanas, lo que favoreció que mucha gente decidiera tomarse este asueto en destinos de playa, como San Carlos.

Mungarro López precisó que San Carlos tuvo un 100 por ciento en ocupación hotelera, mientras que en Guaymas anduvo como en el 75 por ciento, lo que ya muestra un indicativo de que en Semana Santa próxima las cosas resultarán muy favorables para este destino.

Ariel Gaspar Osuna, encargado de Hotel Posada, coincidió en que el pasado fin de semana largo dejó buenos beneficios a San Carlos, que se vio abarrotado de visitantes, especialmente los días viernes y sábado; el lunes, aunque fue de asueto, la presencia de vacacionistas fue menor.

Fuente: Tribuna del Yaqui