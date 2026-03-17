Realizan estudiantes de la Universidad Tecnológica de Etchojoa prácticas de rescate

Etchojoa, Sonora.- Mediante formación práctica con apoyo de expertos, la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE) impulsa la profesionalización de los futuros profesionales en paramédico en el área de atención prehospitalaria.

Estudiantes de la Academia de Paramédico de la UTE realizaron una práctica de rescate en alturas, donde aplicaron la técnica de rescate tipo H, considerada una de las maniobras más simples y seguras tanto para el paciente como para los rescatistas.

José Félix Gómez Anduro, rector de la UTE, destacó que este tipo de ejercicios forman parte fundamental de la preparación integral del alumnado, ya que les permiten desarrollar competencias técnicas y fortalecer su capacidad de respuesta ante escenarios reales, siempre con el compromiso de brindar un servicio profesional y humano a la sociedad.

Durante la actividad, las y los estudiantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, para reforzar sus habilidades y responder de manera oportuna y eficiente ante situaciones de emergencia.

La práctica fue coordinada por el docente Leobardo Navarro, quien supervisó el correcto desarrollo del ejercicio y el uso adecuado de las técnicas y equipos de rescate.

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Fuente: Tribuna del Yaqui