Hermosillo, Sonora.- Representantes de los sindicatos de empleados y de académicos de la Universidad de Sonora (Unison) marcharon desde la plaza Emiliana de Zubeldía hasta el Palacio de Gobierno para exigir mejores sueldos y el incremento en sus prestaciones.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, Cuauhtémoc Nieblas Cota, recalcó que insistirán en que se mejore la oferta, para hacer justicia social por cada uno de sus agremiados y trabajadores de la máxima casa de estudios.

La difusión de la cultura y la formación de generaciones de estudiantes, sin embargo, los salarios del profesorado han sufrido deterioro sostenido del poder adquisitivo desde 1990, por ello exigimos que se dejen de aplicar los neoliberales topes", dijo.

Por otra parte, la rectoría de la Universidad de Sonora aclaró que cada año se firma un convenio elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, mediante el cual se asignan los subsidios ordinarios que permiten el funcionamiento de la universidad.

Sindicatos universitarios de Hermosillo exigen incremento en sueldos

La administración universitaria también aclaró que este ajuste no implica aumentos salariales, creación de nuevas plazas ni incremento de recursos.

Fuente: Tribuna del Yaqui