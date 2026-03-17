Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informa que, con una inversión de más de 94 millones de pesos, el próximo mes de abril se pone en marcha la entrega del programa Fertilizantes para el Bienestar 2026, con el cual se beneficiarán a 10 mil 115 productores, fortaleciendo la red de distribución mediante la incorporación de nuevos centros de entrega, ubicados estratégicamente en Agua Prieta, Huatabampo, Guaymas y Hermosillo.

"Con estos nuevos puntos de distribución buscamos reducir los tiempos de traslado de los propios productores, además de facilitar que puedan acceder a su fertilizante sin tener que recorrer grandes distancias. De esta manera, las 5 mil 900 toneladas de fertilizante podrán ser entregadas de forma más rápida y oportuna", comentó Juan González Alvarado, representante de Sader en Sonora.

Sonora fortalece a más de 10 mil productores mediante el programa Fertilizantes para el Bienestar 2026

En años anteriores, algunos de los puntos de distribución se encontraban muy alejados de algunas comunidades, lo que ocasionaba un problema para la mayoría de los productores; por ello, estas acciones realizadas por Sader son con el fin de mejorar la logística del programa, permitiendo subsanar dicha situación y acercar el apoyo a los agricultores.

Juan González Alvarado, con mucho orgullo, externó que el programa ha tenido un crecimiento bastante significativo estos últimos años, recordando que en 2024 el padrón apenas alcanzaba alrededor de 3 mil 700 productores, mientras que actualmente el número de beneficiarios supera los 10 mil productores, lo que da a conocer el impacto positivo de las gestiones realizadas para ampliar el alcance del programa.

Además, dejó en claro que anteriormente el programa cubría únicamente 52 municipios, pero en consecuencia del trabajo coordinado entre ambos gobiernos (estatal y federal), este 2026 se tendrá cobertura en todo Sonora; asimismo, González Alvarado reconoció el apoyo del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y el del secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, quienes, gracias a sus gestiones, han podido ampliar los beneficios para el campo sonorense.

Sonora fortalece a más de 10 mil productores mediante el programa Fertilizantes para el Bienestar 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui