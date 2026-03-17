Todo listo para la segunda edición del Festival de la Paella 'K'áak K'uyé' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La organización de la segunda edición del Festival de la Paella en esta ciudad se declaró lista para ofrecer una gran experiencia a las personas que asistan el próximo 22 de marzo a las instalaciones del Club de Golf Obregón.

Los organizadores del evento, que estará mejorado, prometen grandes sorpresas y mucha comida, pues además de los distintos estilos y tipos de paella, habrá platillos como mariscos y otros de algunos restaurantes locales.

Ya estamos más que listos, con un área de lunch donde estará el área de cervezas artesanales, mixología, puros, vino tinto, catas y un área de stands generales para diversas empresas locales y estatales", comentó Héctor Obregón.

Los reconocidos chefs profesionales Carlos Valdez, Jorge Dante y Luis Alfonso Zaragoza serán los jueces que definirán a los ganadores del concurso de paellas.

Habrá área infantil con atractivos para la familia y el ambiente musical durante el festival estará a cargo de la banda de rock clásico The Dudes.

La Fundación Manos que Suman será una de las beneficiadas con la organización de este evento, situación que agradeció Laura Karony Valdez, titular de esa organización que apoya principalmente a la niñez. A partir de las 14:00 horas del 22 de marzo, dará inicio el segundo Festival de la Paella 'K'áak K'uyé'.

Fuente: Tribuna del Yaqui