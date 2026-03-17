Tras reunión con Sheinbaum, impulsan obras, espacios públicos y programas para fortalecer a Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras su participación en una reunión nacional en Ciudad de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual diversas dependencias y secretarías federales presentaron programas que van desde la infraestructura urbana hasta la recuperación de espacios públicos, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, explicó que se definieron estrategias con el fin de intervenir en zonas con problemáticas relacionadas con la tranquilidad y la paz social.

Con el objetivo de crear un espacio moderno de convivencia familiar en el sector oriente de Ciudad Obregón, uno de los acuerdos con más relevancia fue la construcción de la Plaza Centenario en la colonia Benito Juárez; dicho proyecto contempla una inversión conjunta de 30 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportará 10 millones y el Ayuntamiento 20 millones. Asimismo, se autorizó la construcción de una preparatoria y de otros apoyos que oscilarán entre los cinco y 20 millones de pesos.

Impulsan obras, espacios públicos y programas para fortalecer la seguridad en Cajeme

"Cuando escuchas que otros municipios presumen 12 o 20 kilómetros de pavimentación, es cuando dimensionas lo que hemos logrado; en Cajeme hablamos de más de tres millones de metros cuadrados de calles rehabilitadas, incluyendo recarpeteo y bacheo, además de la renovación de redes de agua potable y drenaje", expresó Javier Lamarque, resaltando los avances que ha tenido el municipio de Sonora en comparación con otros del país.

También añadió el impulso que se le ha brindado al programa 'Unidos Cajeme Avanza', destinado a atender fugas de agua y mejorar la infraestructura hidráulica, destacando que su administración ha logrado reducir la deuda pública, además de que se han rehabilitado más de 200 kilómetros de vialidades, mientras que en el rubro de drenaje sanitario se han reconstruido alrededor de 70 mil metros lineales.

Estos recursos forman parte de una estrategia más amplia que no solo contempla infraestructura, sino también acciones para prevenir la violencia desde sus causas sociales. Para finalizar, Javier Lamarque externó que busca dejar un Cajeme en mejores condiciones y con menos deuda de la que tenía cuando lo recibió; es su prioridad y su aspiración, afirmando que tienen créditos de corto plazo que han pagado en el periodo.

Fuente: Tribuna del Yaqui