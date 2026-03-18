Hermosillo, Sonora.- Tras emplazar a huelga a las autoridades de la Universidad de Sonora (Unison) como respuesta a la falta de avances en las mesas negociadoras entre integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) y de empleados de la Universidad de Sonora (Steus), el gobernador Alfonso Durazo Montaño expresó total confianza en que se evitará el estallamiento de huelga en la universidad sonorense.

Hay que recordar que esta decisión fue tomada después de tres mesas de negociación sin resultados favorables, ya que el Steus está exigiendo un aumento del ocho por ciento directo al salario; sin embargo, la institución académica afirma que únicamente tiene autorizado un cuatro por ciento sin prestaciones, situación con la que no están de acuerdo. Posteriormente, se determinó mediante asamblea iniciar con el proceso correspondiente.

Alfonso Durazo confía en que se evitará el estallamiento de huelga en la Universidad de Sonora

Como resultado de esta causa, Alfonso Durazo confía en que no habrá necesidad de estallamiento de huelga, de modo que aseguró que, hasta el momento, continúan las mesas de negociación entre las partes involucradas: "Están avanzando. Tengo confianza en las autoridades universitarias, en su apertura y en su flexibilidad para mantener un diálogo que permita evitar la huelga en la Unison".

Asimismo, el gobernador Durazo externó que un paro afectaría significativamente a la imagen de la institución, ya que Unison llegó a registrar en promedio de una a dos huelgas al año, lo que ocasionó un momento de descrédito, tal que los egresados no tenían preferencia en la contratación por parte de fábricas o empresas.

#Sonora | Staus y Steus emplazan a huelga en la Universidad de Sonora ante falta de avances en negociaciones??uD83DuDDE3?https://t.co/gz4RUtD13I — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui