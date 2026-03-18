Cajeme, Sonora.- Uno de los municipios beneficiados por la ampliación y modernización de la carretera que es parte de la vía Guaymas-Chihuahua es Rosario Tesopaco, según el presidente municipal Gerardo Mendívil Valenzuela.

El mandatario señaló que la ampliación de la carretera que pasa por el lugar dejará importantes beneficios a la comunidad y a toda la región.

"Estamos muy contentos y agradecemos de nuevo al gobernador Alfonso Durazo Montaño y a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, por este megaproyecto; ya se están ampliando los primeros 10 kilómetros; en este año vienen nueve licitaciones más, donde se hará totalmente la carretera hasta San Nicolás", dijo.

Destacó que, al facilitar los accesos a ese y otros municipios vecinos, se detonará un desarrollo que impactará en la calidad de vida de los habitantes.

Para este año, al parecer, son más de cuatro mil millones de pesos que se le van a invertir a los tramos siguientes, para que la ampliación pueda llegar hasta la comunidad de San Nicolás, ya en el municipio de Yécora", subrayó.

Avanza la construcción y modernización de la carretera, destaca el alcalde de Rosario Tesopaco

Fuente: Tribuna del Yaqui