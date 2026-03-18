Carín León: Siguen los conciertos después del éxito de La Cura Fest en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después de un fin de semana en el que reunió a más de 60 mil personas en La Cura Fest, Carín León sigue su gira por México y Estados Unidos con una serie de conciertos que no se puede perder.

Luego de sus exitosas presentaciones en Hermosillo, el intérprete de 'Primera cita' espera reunir a más de 80 mil personas en el concierto gratuito que el cantante sonorense ofrecerá en Tijuana el próximo 21 de marzo, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. El evento se llevará a cabo en el estacionamiento de la Plaza Monumental de Playas de Tijuana a las 20:30 horas. Previo a ello, Carín se presentará el 19 de marzo en Mérida, Foro GNP Seguros.

Carín León: siguen los conciertos después del éxito de La Cura Fest

Concierto y lanzamiento

Su próxima presentación será en Cancún, Plaza de Toros, el día 20 de marzo, fecha que coincide con el lanzamiento del tema oficial del Mundial, el cual grabó junto a Jelly Roll y que lleva por título 'Lighter'.

El tema es una fusión de country, rock y regional mexicano y forma parte de un álbum oficial que reunirá a artistas de diferentes estilos y culturas, buscando crear un ritmo global que celebre el fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta colaboración busca unir al mundo a través de la música y el deporte.

Las fechas para Carín siguen:

26 de marzo: Irapuato, Palenque de Irapuato

de Irapuato 27 de marzo: La Paz, Estadio Arturo C. Nahl

28 de marzo: Cabo San Lucas, Explanada Madcons

1 de mayo: Torreón, Explanada de la Feria

2 de mayo: Saltillo, Estadio Olímpico

1 de agosto: Acapulco, Arena GNP

uD83CuDFB6 Carín León - de Sonora para el Mundo



Cancún se prepara para una noche de esas que se cantan con el alma, se sienten en el pecho y se recuerdan por años.



Carín León, una de las voces más potentes y auténticas de la música mexicana actual, llega al Caribe Mexicano con su Tour… pic.twitter.com/lbjGPNbRs1 — Vivo en Cancún uD83CuDFD6? (@VivoEnCancun) March 16, 2026

Listo para rugir en Las Vegas

En septiembre, Carín León se presentará en The Sphere de Las Vegas, convirtiéndose en el primer artista latino en hacerlo. El cantante sonorense llevará su música regional mexicana a este escenario futurista por dos semanas consecutivas. Primero los días 4, 5 y 6 de septiembre, fechas que se abrieron luego de que los boletos para los conciertos del 11 al 13 de septiembre se agotaran a pocas horas de su lanzamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui