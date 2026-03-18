Clima HOY en Sonora: ¡Toma precauciones! Advierten calor de hasta 40°C y fuertes vientos

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora dará un giro importante a lo largo de este miércoles 18 de marzo de 2026. Aunque la mañana comenzará con temperaturas frescas, el calor se intensificará rápidamente en gran parte del estado, acompañado de rachas de viento que podrían impactar tus actividades. Si tienes planes al aire libre o traslados largos, conviene anticiparte y conocer cómo evolucionará el tiempo durante el día.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal Meteored.mx, se espera cielo despejado a parcialmente nublado en la entidad, sin probabilidad de lluvia y con un contraste térmico marcado entre la mañana y la tarde. Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco en la mayor parte de Sonora, e incluso frío en regiones serranas.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13 y 21°C, con registros como 13°C en Heroica Nogales y Agua Prieta, 14°C en Nacozari y Huatabampo, y hasta 21°C en San Luis Río Colorado. En ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón y Caborca, la mañana arrancará con valores cercanos a los 18°C, lo que permitirá un inicio de jornada templado. El cielo permanecerá mayormente despejado, favoreciendo una rápida elevación de la temperatura conforme avance el día.

El calor será protagonista durante la tarde. Se prevén temperaturas máximas que alcanzarán los 40°C en San Luis Río Colorado, una de las zonas más cálidas del estado. Otras regiones también registrarán valores elevados, como 38°C en Sonoyta y Heroica Caborca, 36°C en Hermosillo y Magdalena de Kino, y alrededor de 35°C en Ciudad Obregón, Villa Pesqueira y Arivechi.

En el norte y noreste del estado, ciudades como Agua Prieta y Nacozari de García alcanzarán máximas cercanas a los 31°C, mientras que en la zona costera, como Puerto Peñasco y Guaymas, las temperaturas serán más moderadas, con valores entre 26 y 28°C.

El viento será otro factor relevante, con dirección predominante del oeste y suroeste, velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas regiones. Hacia la noche, el ambiente comenzará a refrescar de forma gradual, aunque se mantendrá templado en la mayor parte del estado. Las temperaturas descenderán nuevamente a rangos entre 15 y 21°C, con cielo despejado y condiciones estables.

Estas características favorecerán un cierre de jornada sin cambios bruscos, aunque con la persistencia de vientos ligeros en algunas zonas.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y tomar precauciones ante las rachas de viento, especialmente en carretera.

Fuente: Tribuna del Yaqui