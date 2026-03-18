Hermosillo, Sonora.- Durante su conferencia de prensa el día 17 de marzo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó la construcción de un nuevo Centro de Convenciones en Hermosillo, el cual se iniciará antes de que él concluya su administración, y afirmó que este proyecto será bajo un esquema de inversión público-privada; el Gobierno de Sonora aportará el predio donde se construirá el complejo y participará como copropietario, en proporción al valor del terreno, y la inversión privada estimada asciende a un millón 500 mil pesos.

Esta nueva construcción tiene como principal propósito el impulsar el turismo de negocios en la capital sonorense; además, surge después del gran impacto que tuvo el reciente festival musical La Cura Fest, organizado por el cantante hermosillense Carín León, que reunió a más de 70 mil asistentes. La ciudad tiene un potencial extraordinario y no se debe desaprovechar, ya que en este tipo de eventos no solo participa gente de la capital; viene gente de todos lados.

Durazo confirma nuevo Centro de Convenciones en Hermosillo con inversión de más de un millón de pesos

El mandatario expresó que, para aprovechar ese interés, es necesario contar con infraestructura que permita multiplicar la llegada de visitantes. Por ello, es importante fortalecer la infraestructura de la capital sonorense para atraer a más congresos, convenciones y eventos de gran escala. El complejo no solo incluirá el centro de convenciones, sino también un desarrollo integral con un área comercial, vivienda y departamentos, al igual que espacios que generen mayor atractivo urbano y económico.

Por otro lado, Durazo Montaño dejó en claro que, durante la última semana, se realizaron más de cuatro eventos masivos en el estado de Sonora; sin embargo, no se registraron incidentes, señalando que, a pesar de la gran presencia de visitantes, como resultado se obtuvo saldo blanco, haciendo referencia a que este indicador arroja que la incidencia criminal en el estado continúa a la baja.

Durazo confirma nuevo Centro de Convenciones en Hermosillo con inversión de más de un millón de pesos

Fuente: Tribuna del Yaqui