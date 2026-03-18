Enviará Alfonso Durazo propuesta de Ley de Protección Civil; busca un organismo autónomo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que ya se trabaja en la elaboración de una propuesta para reformar la ley de Protección Civil en Sonora para reforzar en la materia y crear un órgano autónomo.

La actual Ley de Protección Civil en Sonora, precisó el gobernador Durazo Montaño, es avanzada en varios aspectos, pero no modifica la estructura burocrática responsable, por lo que es necesario reformarla para la creación de un órgano especializado que no esté relacionado con el Gobierno de Sonora.

Estamos trabajando en las adecuaciones que requeriría la actual Ley de Protección Civil. El objetivo es que tengamos un área que pueda subsanar los señalamientos históricos de manipulación que se han atribuido históricamente a Protección Civil", pronunció el gobernador.

Dijo que en el transcurso de dos semanas se darán a conocer los puntos que se tocaron en los diferentes foros que se realizaron para la consulta en la materia, donde se tomaron opiniones de especialistas, académicos y órganos de seguridad ciudadana.

#Sonora | Enviará el gobernador Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) la nueva ley de Protección Civil para Sonora, que tiene la creación de órgano autónomo ??? pic.twitter.com/uXSR13uKrh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui.