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Gobierno de Sonora

Enviará Alfonso Durazo propuesta de Ley de Protección Civil; busca un organismo autónomo

Según el gobernador Alfonso Durazo, es necesario reformar la ley actual para poder crear un órgano especializado sin relación con el Gobierno de Sonora

Enviará Alfonso Durazo propuesta de Ley de Protección Civil; busca un organismo autónomo
Enviará Alfonso Durazo propuesta de Ley de Protección Civil; busca un organismo autónomo Foto: Tribuna del Yaqui

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que ya se trabaja en la elaboración de una propuesta para reformar la ley de Protección Civil en Sonora para reforzar en la materia y crear un órgano autónomo.

La actual Ley de Protección Civil en Sonora, precisó el gobernador Durazo Montaño, es avanzada en varios aspectos, pero no modifica la estructura burocrática responsable, por lo que es necesario reformarla para la creación de un órgano especializado que no esté relacionado con el Gobierno de Sonora.

Estamos trabajando en las adecuaciones que requeriría la actual Ley de Protección Civil. El objetivo es que tengamos un área que pueda subsanar los señalamientos históricos de manipulación que se han atribuido históricamente a Protección Civil", pronunció el gobernador.

Dijo que en el transcurso de dos semanas se darán a conocer los puntos que se tocaron en los diferentes foros que se realizaron para la consulta en la materia, donde se tomaron opiniones de especialistas, académicos y órganos de seguridad ciudadana.

Fuente: Tribuna del Yaqui.

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