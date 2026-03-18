FOTOS: Arman rueda de la fortuna panorámica dentro del Parque Infantil en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los atractivos del Parque Infantil Ostimuri siguen reforzándose; tal es el caso de la rueda de la fortuna, con miras a su próxima reapertura, que, aunque no tiene fecha definida, podría ser el mes de mayo del presente año.

Hay que recordar que el alcalde Javier Lamarque Cano solicitará que las obras de remodelación tanto del Parque Infantil Ostimuri como de la Laguna del Nainari puedan quedar listas antes de que culmine el mes de abril.

Estamos esperando que se siga avanzando en las obras del parque y la laguna; yo estaría pidiendo que se pudieran terminar para antes del 30 de abril", indicó.

Particularidades de la atracción

La enorme rueda cuenta con 16 canastas para pasajeros que podrán disfrutar del paseo y una espectacular vista de la llamada 'Novia de Cajeme', pues tiene alrededor de 20 metros de altura en su parte más elevada. Trabajadores continúan dando los últimos detalles al nuevo atractivo, que se suma a la anterior rueda de la fortuna, por lo que ahora serán dos de ellas las que tendrá el parque infantil.

Los nuevos juegos mecánicos que están llegando al parque son parte del proyecto de modernización que el Gobierno de Sonora está desarrollando en ese espacio y en la Laguna del Náinari, y en el que se contempla otra etapa que incluirá las distintas canchas y espacios del Deportivo Álvaro Obregón.

El Parque Infantil Ostimuri es, junto a la Laguna del Náinari, uno de los lugares más emblemáticos y visitados de Ciudad Obregón, tanto por la ciudadanía local como por los turistas que llegan de otros destinos.

Desde hace unos días había llamado la atención la llegada de nuevos juegos del parque y la colocación de las estructuras que darán forma al domo que cubrirá el escenario del auditorio al aire libre que se está construyendo a un costado del discóbolo de la Laguna del Náinari.

Por su parte, encargados del Parque Infantil Ostimuri confirmaron que se inició también con la instalación de otro de los nuevos juegos mecánicos, el Sky Fly, que son sillas voladoras con poco más de 30 metros de altura.

Se ve muy bonita y más de noche; desde aquí la miramos cuando probaron las luces y la verdad es que le llamó la atención a toda la gente que estaba comiendo y más a los niños. Se me hace muy buena idea que la pusieran ahí en la orilla para que se pueda ver de todas partes; se sacaron un diez", señaló Guadalupe Flores, comerciante de la Laguna.

Fuente: Tribuna del Yaqui