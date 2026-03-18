Gobierno de Sonora y DIF fortalecen la red estatal de rehabilitación con entrega de equipamiento a 10 municipios

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de mejorar la atención que reciben las personas que necesitan terapias físicas, el Gobierno de Sonora, en conjunto con DIF Sonora, ha fortalecido la red estatal de rehabilitación con la entrega de equipamiento para Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de 10 municipios.

Como parte del compromiso que tiene el Gobierno de Sonora de ampliar y mejorar los servicios de rehabilitación, acercando atención especializada a más regiones del estado y garantizando que las personas con capacidades diferentes o en procesos de recuperación puedan acceder a terapias de calidad cerca de sus hogares. La entrega fue realizada por el director de Atención a Personas con Discapacidad de DIF Sonora, doctor Félix Higuera Olea, en representación de la directora general del Sistema DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, a los distintos presidentes y presidentas de los municipios.

Gobierno de Sonora fortalece la red estatal de rehabilitación con equipamiento para UBR de 10 municipios

Como parte de la estrategia para mejorar y consolidar una red de atención, se fortalecen los servicios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Hermosillo y del CREE Cajeme, considerados pilares del sistema estatal de rehabilitación, al integrar los servicios comunitarios y especializados que permiten acercar la atención a más familias sonorenses.

Con el equipamiento entregado se permitirá la mejora del proceso de recuperación funcional de las personas usuarias, incrementar la capacidad de atención y elevar la calidad técnica de las terapias. Asimismo, en el CREE Hermosillo se fortalece el área de psicología clínica y neuropsicología, ampliando la evaluación integral de las personas que reciben la atención.

Hoy en Sonora, las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) se siguen fortaleciendo, ahora Bacerac se suma a la lista de municipios que ya cuentan con este espacio especializado para brindar terapias de rehabilitación a las personas con discapacidad temporal o permanente. pic.twitter.com/ighsgsJyXr — DIF Sonora (@DIFSonora) May 25, 2025

Este esfuerzo es resultado del trabajo en conjunto entre DIF Nacional, DIF Sonora, los DIF municipales y el personal de rehabilitación, quienes todos los días acompañan a niñas, niños, mujeres y hombres en su proceso de recuperación, contribuyendo a mejorar su movilidad, autonomía y calidad de vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui